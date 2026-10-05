Por: El Espectador

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El robo de una obra única conmocionó a Francia el pasado lunes, cuando fue sustraído “El libro del apocalipsis” del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, en la región de Auvernia, según reportaron medios locales. Esta pieza singular, que había sido expuesta hasta finales de este mes, posee un extraordinario valor artístico y patrimonial. Se trata de un libro monumental de 210 kilogramos, cuya exclusiva cubierta en bronce con incrustaciones de oro, agujas y conchas —diseñada por el célebre pintor español Salvador Dalí— representa ya una proeza técnica y artística, pues solo esta parte pesa 150 kilos.

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De acuerdo con la Fiscalía de Clermont-Ferrand, encargada de la investigación, la desaparición del libro fue reportada tras el suceso ocurrido en la madrugada del lunes. Esta investigación es particularmente delicada por la notoriedad internacional del objeto y por la ola reciente de hurtos que afectan a museos y centros artísticos franceses, a la cual se suma este hecho. El coleccionista Christian Karoutzos, propietario actual del libro, expresó su indignación al considerar el robo como "el asesinato del patrimonio francés", según declaraciones a una emisora local.

La historia de esta obra se remonta a los años 50, cuando Joseph Foret, modesto vendedor de quesos apasionado por el arte, decidió reunir a grandes maestros y escritores para crear un libro inspirado en el Apocalipsis de San Juan. Durante tres años, desde 1958, artistas como Dalí, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine, así como escritores tales como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran, contribuyeron con obras y textos, de acuerdo con la crónica de The Telegraph. La calígrafa Micheline Nicolas trabajó en los 200 pergaminos, seleccionados entre 300.000 pieles de oveja, dedicando 2.000 horas e incorporando 550 letras resaltadas en oro.

El libro fue presentado en 1961 en el Museo de Arte Moderno de París y recorrió el mundo en exposiciones hasta que, después de una serie de vicisitudes, fue recuperado en 2003 por Karoutzos tras rastrearlo en Japón. Las autoridades manejan dos hipótesis: un robo por encargo para un coleccionista privado incapaz de comercializarlo en el mercado negro tradicional —como indica La Vanguardia—, o el desguace de la cubierta para vender el valioso bronce. Por lo pronto, el destino de “El libro del apocalipsis” sigue siendo un misterio en medio de una creciente preocupación por la seguridad del patrimonio artístico francés.

¿Qué es ‘El libro del apocalipsis’ y por qué es tan valioso?

“El libro del apocalipsis” es una obra única desarrollada entre 1958 y 1961 por el editor Joseph Foret junto a destacados artistas y escritores, con una monumental cubierta de bronce creada por Salvador Dalí. Su tamaño, peso de 210 kilos y la participación de figuras emblemáticas del arte y literatura lo convierten en una pieza de valor incalculable y un referente del patrimonio cultural francés.

¿Cuáles son las hipótesis de las autoridades sobre el robo del libro diseñado por Dalí?

Las autoridades barajan dos principales hipótesis tras el robo: que la obra fue sustraída por encargo de un coleccionista privado interesado exclusivamente en ella, o que los delincuentes pretendían desmontarla para vender el bronce de la cubierta, dada la imposibilidad de comercializar la pieza en el mercado negro convencional. Estas teorías surgen de información proporcionada por fuentes como La Vanguardia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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