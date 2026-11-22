Colombia mantiene la mira en los temblores a nivel internacional y esto se mantuvo con un sismo de magnitud 5,0 que sacudió la región Pasco en Perú durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, confirmaron los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El evento telúrico ocurrió exactamente a las 00:51:57 horas, ubicando su epicentro a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Cerro de Pasco en territorio peruano.

Según los parámetros técnicos divulgados por la entidad científica, el hipocentro alcanzó 132 kilómetros de profundidad, registrando una intensidad máxima de nivel IV en la escala de Mercalli Modificada (MM).

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe con una situación que pone en aviso a la comunidad colombiana, en medio de un caso que no pasa desapercibido luego del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

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“Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-11-22, 00:51 hora local. Magnitud 5.0. Profundidad 108 km, Carhuamayo, Perú”, publicó la entidad desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

A pesar de tratarse de un sismo con una magnitud moderada en Perú, pobladores percibieron el sacudón en Lima, Huánuco y Pucallpa debido a la profundidad intermedia que facilitó su amplia propagación regional, indicó Infobae.

Este fenómeno geofísico reproduce el mismo patrón de alcance observado previamente durante el temblor originado en Junín, donde las ondas sísmicas viajaron largas distancias hacia diversas localidades.

Afortunadamente, las autoridades locales no reportan afectaciones materiales ni personas heridas asociadas a este nuevo episodio telúrico ocurrido durante las primeras horas dominicales en el centro peruano.

Secuencia sísmica luego de los eventos en Junín

Esta actividad en Pasco sucede inmediatamente después de dos fuertes temblores de magnitudes 6,9 y 5,0 que estremecieron a Perú, en la vecina región Junín entre el viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

Los especialistas destacan que tanto la profundidad de 132 kilómetros como la corta distancia geográfica respecto al epicentro registrado el viernes en Junín sugieren una estrecha conexión tectónica.

El foco subterráneo del movimiento anterior presentó prácticamente idéntica profundidad, situándose apenas a pocos kilómetros de distancia del punto localizado hoy cerca de Cerro de Pasco.

Ambas regiones comparten una misma franja de actividad sísmica de profundidad intermedia, factor geológico que explica el comportamiento similar observado durante los últimos días en la zona central.

Por tal motivo, el Instituto Geofísico del Perú mantiene vigilancia permanente sobre toda la secuencia de réplicas en el centro nacional para evaluar oportunamente cualquier variación subterránea relevante.

Finalmente, los organismos de gestión del riesgo recomiendan conservar la calma, revisar planes familiares de evacuación y verificar el estado estructural de viviendas tras cada movimiento perceptible en todas las regiones sísmicas del territorio peruano.

¿Qué hacer ante un temblor?

Saber cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico resulta fundamental para proteger la vida humana y reducir riesgos estructurales dentro de viviendas, oficinas o espacios públicos.

En primer lugar, los especialistas en gestión del riesgo recomiendan conservar la calma inmediata, evitar el pánico colectivo y abstenerse de correr desesperadamente hacia salidas congestionadas o escaleras estrechas.

Si el temblor sorprende dentro de una edificación sismorresistente, las personas deben ubicarse rápidamente en zonas seguras internas, alejándose de ventanas, espejos, lámparas colgantes y muebles altos.

Asimismo, resulta indispensable proteger la cabeza y el cuello utilizando ambos brazos, adoptando posición fetal junto a columnas estructurales firmes o debajo de mesas resistentes durante toda la sacudida.

Bajo ninguna circunstancia conviene utilizar ascensores durante una emergencia sísmica, pues los cortes eléctricos repentinos o fallas mecánicas pueden dejar atrapados a los ocupantes entre pisos.

Quienes conducen vehículos en vías públicas deben disminuir gradualmente la velocidad, estacionar lejos de puentes, postes eléctricos o edificios altos y permanecer dentro del automóvil hasta finalizar el movimiento.

Por otra parte, si la persona se encuentra en espacios abiertos, debe desplazarse hacia áreas despejadas libres de cables aéreos, muros inestables, vallas publicitarias o fachadas propensas a desprenderse.

Quienes habitan cerca de zonas costeras deben evacuar inmediatamente hacia terrenos elevados cuando perciban un sismo fuerte o prolongado que dificulte mantenerse en pie, previniendo posibles tsunamis.

Una vez concluido el sismo principal, corresponde evacuar ordenadamente utilizando rutas señalizadas, verificar posibles fugas de gas o cortocircuitos eléctricos y evitar encender fósforos o velas en lugares cerrados.

También resulta prioritario revisar el estado físico de familiares o vecinos, brindar primeros auxilios básicos si existen heridos y mantener despejadas las líneas telefónicas empleando mensajes de texto cortos.

Finalmente, los expertos aconsejan mantener siempre lista una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, botiquín y documentos personales ante eventuales réplicas sísmicas posteriores.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.