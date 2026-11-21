Por: France 24

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La reciente apertura de una investigación por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) sobre una posible violación de la base de datos nacional utilizada por agencias policiales en Estados Unidos ha encendido las alarmas en el país. De acuerdo con información de la cadena CNN, este sistema, denominado Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), es una herramienta crucial para las fuerzas del orden, ya que almacena datos sobre fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales, bienes robados y otros temas relacionados con la justicia penal. La base de datos es accesible para organismos policiales federales, estatales y locales, lo que eleva la gravedad de cualquier brecha de seguridad, dada la naturaleza sensible de la información que maneja.

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En declaraciones para el canal Fox News, el entonces presidente Donald Trump manifestó que la noticia no le resultaba favorable, aunque resaltó que de este tipo de situaciones se podría aprender algo inesperado. Trump señaló que busca “un enfoque positivo” incluso en medio de estas circunstancias y, de inmediato, relacionó el hecho con otros episodios polémicos que rodearon su mandato, refiriéndose a ciertas investigaciones como “engaños”, entre ellos el llamado “engaño de Rusia”, el de Ucrania y supuestos fraudes electorales. Sin embargo, el mandatario no brindó detalles sobre cómo ocurrió el presunto acceso no autorizado, quiénes serían los responsables ni si efectivamente se extrajeron datos sensibles del NCIC.

El episodio se conoce en un contexto de continuas fallas digitales en diferentes entidades y empresas estadounidenses, según reportes de CNN y France24. Sin embargo, voceros de la administración Trump han afirmado que estas interrupciones responderían a tareas rutinarias de actualización y mejora de sistemas, desestimando la posibilidad de un ciberataque coordinado. Por otro lado, el antecedente más inmediato es una investigación previamente iniciada en septiembre por el FBI sobre un posible robo de datos confidenciales de su personal y candidatos a empleo, hecho atribuido a una denuncia del grupo ShinyHunters.

Dentro de la crisis, sobresale el relevo del director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, cuya salida fue confirmada por la Casa Blanca, intercambiándolo de manera temporal por Kirsten Davies, quien hasta entonces encabezaba la dirección de información del Pentágono. Con estos movimientos y la falta de información precisa sobre el ataque, la situación mantiene expectante tanto a las autoridades como a la opinión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) y por qué resulta importante para la seguridad estadounidense?

El Centro Nacional de Información Criminal, conocido por sus siglas en inglés como NCIC, es una base de datos digital que contiene información relevante para la justicia penal, como registros de fugitivos, personas desaparecidas y antecedentes penales. Resulta fundamental para la seguridad en Estados Unidos, ya que permite la colaboración entre las agencias policiales locales, estatales y federales. Ante una violación de este sistema, la exposición de datos puede comprometer investigaciones y poner en riesgo la labor de las autoridades.

¿Quién reemplazó al director nacional de ciberseguridad tras la crisis y cuál es su experiencia?

Luego de la crisis por el presunto ataque a la NCIC, la Casa Blanca prescindió del director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross. Kirsten Davies, quien hasta ese momento era la directora de información del Pentágono, asumió el cargo de manera interina. Su experiencia en áreas de información y seguridad en una entidad tan relevante como el Pentágono es vista como fundamental para enfrentar los retos actuales de ciberseguridad que viven las agencias estadounidenses.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.