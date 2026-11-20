La seguridad informática de las instituciones estadounidenses enfrenta otro episodio de preocupación tras detectarse una posible vulneración de uno de los sistemas que utiliza la Policía para consultar información judicial y antecedentes.

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Dicho incidente está bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y se suma a otros problemas de seguridad que han afectado a la agencia durante los últimos meses.

El sistema comprometido sería el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés), una plataforma que permite intercambiar datos entre organismos policiales federales, estatales y locales. Su funcionamiento es clave para las labores de las autoridades, pues concentra información que puede ser consultada durante investigaciones y procedimientos de seguridad.

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La posible intrusión fue detectada recientemente y, según dos personas familiarizadas con las pesquisas consultadas por CNN, el FBI ya adelanta verificaciones para establecer el alcance de lo ocurrido. Hasta ahora, no se ha determinado quién habría conseguido entrar al sistema ni cuál fue el mecanismo utilizado para superar sus medidas de protección.

Tampoco existe confirmación pública sobre una eventual extracción de archivos o sobre el tipo de información que habría quedado expuesta. Por esa razón, todavía no es posible establecer si los responsables tuvieron acceso a registros específicos o si lograron obtener datos almacenados en la plataforma.

Qué información guarda la base de datos afectada por el hackeo

El NCIC cumple una función de intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos. No se trata de una plataforma administrativa cualquiera: sus registros sirven de apoyo para verificar antecedentes y consultar datos relacionados con procesos judiciales.

Entre la información que maneja se encuentran órdenes de captura, historiales criminales y registros utilizados para las verificaciones de antecedentes. Estos datos permiten que diferentes organismos policiales accedan a información relevante sin depender exclusivamente de los archivos de cada jurisdicción.

Por esa razón, la investigación busca establecer qué tan profundo pudo haber sido el acceso no autorizado. Una eventual exposición de estos registros tendría implicaciones para las entidades que utilizan el sistema, aunque por ahora no se ha confirmado que los presuntos intrusos hayan conseguido extraer información.

No es el primer incidente informático que enfrenta el FBI

La nueva investigación también revive las preocupaciones por otro episodio ocurrido en septiembre de 2026. En esa oportunidad, el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters aseguró haber vulnerado el portal de empleo FBIJobs.gov y haber obtenido información personal relacionada con trabajadores y aspirantes a ingresar a la institución.

El propio FBI reconoció entonces que tenía conocimiento de las afirmaciones del grupo y que estaba examinando el posible acceso a datos de identificación personal. El incidente despertó inquietudes entre algunos empleados de la agencia, quienes cuestionaron la información que recibieron sobre el alcance de la filtración y las medidas de protección disponibles para los posibles afectados.

La situación actual es distinta porque el objetivo habría sido una plataforma dedicada a la información criminal, utilizada por organismos policiales de todo el país. CNN señaló que esta sería la segunda brecha de seguridad de este tipo relacionada con sistemas del FBI en los últimos meses.

Hackeo ocurre en medio de fallas tecnológicas en Estados Unidos

La investigación también coincide con una semana complicada para diferentes infraestructuras tecnológicas del país. En días recientes se reportaron interrupciones que afectaron servicios bancarios, sistemas de empresas tecnológicas y operaciones del transporte aéreo.

Uno de los episodios más delicados se presentó en el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), que ocasionó alteraciones en los vuelos y numerosas cancelaciones.

Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas públicas que permitan relacionar esas fallas con el acceso no autorizado al NCIC. El presidente Donald Trump sostuvo que los problemas tecnológicos correspondían a situaciones independientes y descartó que existiera un ataque informático coordinado contra el país.

Por ahora, el FBI deberá establecer cómo se produjo la nueva intrusión, quiénes estarían detrás y si los datos almacenados en su sistema de información criminal quedaron comprometidos. La falta de confirmación sobre una posible extracción de archivos mantiene abiertas varias preguntas sobre el alcance real del incidente.

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