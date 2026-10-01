Por: Caracol TV

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La Policía Nacional de Colombia, con el respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), detuvo en Sabana de Torres, departamento de Santander, a Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija, respectivamente, de Adolfo Macías, alias ‘Fito’. De acuerdo con información presentada por Noticias Caracol y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, ambas mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana bajo acusaciones de lavado de activos por un monto superior a los 25 millones de dólares.

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Alias ‘Fito’ se reconoce como el máximo líder de Los Choneros, grupo considerado una de las organizaciones narcotraficantes más antiguas y poderosas de Ecuador. Tras su fugaz escape de una cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, Macías fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en 2025, de acuerdo con los registros de Noticias Caracol. Este proceso de extradición tuvo lugar apenas un mes después de su recaptura, consolidándose como el primer ecuatoriano extraditado tras la reorganización legal impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Sobre el operativo realizado en territorio colombiano, la información difundida por De la Espriella destaca que, además de las autoridades nacionales y agentes del FBI, participaron funcionarios ecuatorianos. Según sus declaraciones en la red social X, las dos mujeres eran investigadas por la presunta utilización de empresas ficticias para mover capitales ilícitos derivados de las operaciones de Los Choneros. De la Espriella incluso afirmó su intención de remitirlas cuanto antes a Ecuador para que enfrenten a la justicia, mensaje que recibió el apoyo público de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, también expresó en X que Peñarrieta y Macías se encontraban prófugas hasta el momento de la detención y las considera “objetivos de alto valor”. Remarcó que las autoridades colaboran “para que paguen por el daño que han hecho”.

Los Choneros tienen calificación de organización “terrorista” por parte de Estados Unidos y su influencia ha crecido por los vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. Por Ecuador circula aproximadamente el 70 % de la cocaína procedente de Colombia y Perú, países destacados como los principales productores de ese estupefaciente. La situación ha llevado a que Ecuador participe en el Escudo de las Américas, una coalición internacional de gobiernos que priorizan la lucha contra el crimen organizado en la región. Las investigaciones y operaciones recientes evidencian la estrategia conjunta de múltiples países frente al avance del narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron detenidas la esposa y la hija de alias ‘Fito’ en Colombia?

Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija del líder de Los Choneros, fueron capturadas en Sabana de Torres, Santander, acusadas por la justicia ecuatoriana de lavado de activos por más de 25 millones de dólares. La investigación señala que emplearon empresas ficticias para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas de la organización criminal, según fuentes oficiales citadas por Noticias Caracol y declaraciones de Abelardo de la Espriella.

¿Quién es alias ‘Fito’ y cuál es la relevancia de Los Choneros en Ecuador?

Alias ‘Fito’, cuyo nombre real es Adolfo Macías, lidera la banda Los Choneros, considerada una de las agrupaciones narcotraficantes más antiguas y poderosas de Ecuador. Su extradición, luego de ser recapturado tras un escape de prisión, marcó un precedente legal en el país. Los Choneros tienen la calificación de “terrorista” en Estados Unidos y mantienen vínculos con el cartel de Sinaloa, participando activamente en el tráfico transnacional de drogas a través de Ecuador.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.