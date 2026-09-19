Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, Colombia vivió una serie de movimientos sísmicos que captaron la atención de los ciudadanos y de las autoridades encargadas del monitoreo geológico. El primero de estos eventos fue registrado a las 12:01 a. m., de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este sismo alcanzó una magnitud de 4,0, con una profundidad de 45 kilómetros, y su epicentro fue localizado en Istmina, en el departamento de Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, la actividad sísmica no cesó en ese momento. Dos horas más tarde, exactamente a las 2:12 a. m., se reportó un segundo movimiento telúrico de mayor magnitud, llegando a 5,2. El epicentro de este nuevo temblor se situó en Condorcanqui, una zona del Amazonas en Perú. Este evento fue clasificado por el SGC como internacional y presentado como un sismo de profundidad superficial, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre. Según el reporte de la entidad, el movimiento no solo se sintió en territorio peruano, sino que también fue percibido en algunas regiones de Colombia y Ecuador.

Las horas siguientes mantuvieron a las autoridades en alerta. A las 8:44 a. m., el SGC documentó un tercer sismo, nuevamente con epicentro en Istmina, Chocó. Esta vez, el movimiento alcanzó una magnitud de 4,6 y se presentó a una profundidad de 39 kilómetros. Esta seguidilla de sismos, con dos epicentros localizados en la misma área de Chocó y otro en Perú, evidencia la actividad sísmica significativa que se experimentó durante la mañana del sábado.

El Servicio Geológico Colombiano ha mantenido un monitoreo permanente, lo que permitió confirmar que la actividad sísmica no se limita a estos eventos reportados. Entre el 4 y el 17 de septiembre, la entidad registró 1.546 sismos en el territorio nacional, una cifra que da cuenta de la constante vigilancia y la importancia de estar informados sobre estos fenómenos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en Colombia el 19 de septiembre de 2026?

Durante el 19 de septiembre de 2026 se reportaron tres sismos principales: dos en Istmina, Chocó (Colombia), y uno en Condorcanqui, Amazonas (Perú), aunque este último también fue percibido en algunas zonas de Colombia y Ecuador, según el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué significa la profundidad superficial en un sismo?

La profundidad superficial en un sismo indica que el movimiento telúrico ocurrió muy cerca de la superficie terrestre, lo que puede hacer que su efecto sea más perceptible en la zona donde ocurre. En el reporte citado, el sismo internacional de Perú fue catalogado con esta característica por el Servicio Geológico Colombiano.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.