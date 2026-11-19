Un video viral difundido globalmente mostró al presidente estadounidense Donald Trump cerrando brevemente sus ojos mientras escuchaba en chino el discurso del mandatario Xi Jinping durante la sesión plenaria de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

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🇺🇲🇨🇳💤 ¿@realDonaldTrump se quedó dormido en China? Así captaron al presidente de Estados Unidos en la APEC https://t.co/sCblay2xFN — Político MX (@politicomx) November 19, 2026

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Este episodio anecdótico ocurrido frente a las cámaras quedó opacado rápidamente por un acontecimiento diplomático inédito que reunió alrededor de la misma mesa a Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Este jueves, Estados Unidos, China y Rusia suscribieron conjuntamente una “declaración de paz” luego de protagonizar un encuentro trilateral histórico dentro de la ciudad china de Shenzhen, conforme confirmaron el Kremlin y medios estatales asiáticos.

“Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, señaló el comunicado oficial divulgado al finalizar la sesión, replicado por AFP y Semana.

La cita celebrada en la sede de la APEC extendió sus deliberaciones durante aproximadamente una hora y 20 minutos, despertando simultáneamente expectativas políticas y escepticismo entre analistas internacionales sobre resultados materiales inmediatos.

Ubicados alrededor de una amplia mesa redonda adornada con flores centrales, los tres gobernantes expusieron posturas iniciales sobre arsenales nucleares, el conflicto bélico en Ucrania y la seguridad energética amenazada por tensiones con Irán.

“Salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales”, propuso al comenzar la jornada Xi Jinping al referirse al deber de estas “grandes potencias” en una reunión de relevancia “trascendental”.

“Estamos haciendo historia”, proclamó posteriormente Trump durante su intervención pública dentro de la emblemática Villa Kylin de Shenzhen, escenario que avivó temores europeos sobre posibles repartos geopolíticos sin consultar previamente a Kiev.

“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, manifestó Putin al defender el diálogo entre superpotencias.

Asimismo, el mandatario ruso subrayó la “responsabilidad” compartida frente a la estabilidad planetaria y adelantó que las conversaciones privadas incluirían asuntos urgentes relacionados con el abastecimiento energético y alimentario global.

Desarme nuclear y reuniones bilaterales previas

Paralelamente, el jefe de la Casa Blanca centró parte de su mensaje en el control atómico, recordando que las tres naciones concentran los mayores inventarios nucleares existentes en el planeta.

Trump sostuvo que los tres gobiernos ocupan “una posición única” tanto para recortar ojivas como “para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, admitiendo que resulta “algo muy difícil de llevar a cabo”.

“Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, reclamó a su turno Xi Jinping tras comparar el armamento atómico con una “espada de Damocles” amenazante sobre toda la humanidad.

Desde febrero, cuando caducó el tratado bilateral entre Washington y Moscú sobre armas estratégicas, ambas capitales presionan para incorporar a Pekín dentro de un futuro esquema regulatorio conjunto.

No obstante, el gobierno chino exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus gigantescos arsenales antes de aceptar limitaciones formales sobre su propia capacidad nuclear defensiva.

Este cónclave trilateral estuvo antecedido durante la víspera por encuentros bilaterales separados, comenzando con la primera reunión entre Trump y Putin desde agosto de 2025.

Durante ese saludo inicial, el gobernante norteamericano llamó “amigo” al líder ruso, quien respondió inmediatamente en inglés con la frase: “Encantado de verte”.

Posteriormente, Trump dialogó con Xi por tercera vez este año, celebrando su “excelente relación desde hace muchos años”, mientras el líder chino destacó vínculos “estables y han mejorado”.

Aun así, al concluir la cumbre trilateral en Shenzhen no emergieron acuerdos concretos respecto a la guerra en Irán ni compromisos verificables sobre reducción atómica.

“le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania aparentemente con pocas repercusiones”, advirtió Lyle Morris, investigador del Asia Society Policy Institute, cuestionando el aislamiento roto desde 2022.

“Xi Jinping y Vladimir Putin están tocando a Donald Trump como si fuera un violín barato”, criticó por su parte el líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, tras observar el recibimiento aeroportuario brindado por Xi.

Inteligencia artificial y comercio en la plenaria de la APEC

Mientras tanto, Trump también especuló sobre una eventual reunión con el gobernante norcoreano Kim Jong Un, iniciativa diplomática que aparentemente carece todavía de confirmación concreta.

Eclipsada parcialmente por el cónclave entre potencias, la cumbre plenaria de la APEC congregó a 21 economías para debatir políticas comerciales e inteligencia artificial.

“reducir las barreras al comercio y la inversión”, solicitó Xi Jinping al inaugurar este jueves las sesiones económicas donde participaron por Latinoamérica Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile.

El mandatario chileno afirmó que su nación “no quiere mirar” la transformación digital “desde fuera, quiere liderar”, agregando enfáticamente: “Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita”.

“las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades”, advirtió finalmente Sheinbaum, alertando simultáneamente sobre “profundas desigualdades” antes de posar todos los gobernantes para la tradicional “foto de familia” luciendo bufandas idénticas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.