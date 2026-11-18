Por: El Espectador

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La emblemática casa de subastas Sotheby’s anunció un acuerdo extrajudicial que podría marcar un hito en el mercado internacional del arte. El pacto fue suscrito entre los descendientes de Samuel Fischer, editor judío alemán, y la familia argentina Blaquier-Arrieta, reconocidos coleccionistas. Esta conciliación destrabó la disputa alrededor de la pintura Châtaigniers en fleurs (‘Castaños en flor’), creada por Vincent van Gogh en 1890, permitiendo su remate en Nueva York bajo la organización de Sotheby’s.

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Según informó CNN en Español, la obra está valorada en alrededor de 180 millones de dólares y se proyecta como una posible nueva marca histórica para el artista neerlandés, ya que busca superar el récord anterior de 117,2 millones de dólares alcanzado por Verger avec cyprès en 2022. El cuadro forma parte de la Colección Blaquier-Arrieta e integra un conjunto de 12 piezas valorado en más de 450 millones de dólares, incluyendo obras maestras de Paul Cézanne, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir.

El origen de la controversia legal radica en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con CNN en Español y The New York Times, Samuel Fischer, quien había adquirido el lienzo en París en 1909, vio su colección afectada por el régimen nacionalsocialista tras la llegada de Adolf Hitler al poder. La editorial de Fischer sufrió censura y quema de libros de autores como Thomas Mann y Hermann Hesse. Además, la familia enfrentó presiones económicas y medidas confiscatorias, como el llamado "impuesto de fuga del Reich", obligándolos a vender activos bajo coacción antes de exiliarse primero en Viena y más tarde en Estados Unidos.

La disputa más reciente giró en torno a si la venta del cuadro en 1936, realizada en Ámsterdam por 68.000 francos suizos, fue verdaderamente voluntaria. El abogado Gunnar Schnabel, en representación de los herederos de Fischer, exigió a Sotheby’s pruebas sobre la naturaleza de la transacción. Aunque Sotheby’s, apoyada en informes históricos citados por The New York Times, sostuvo que no encontró pruebas de confiscación forzosa, el litigio amenazó con frenar la subasta.

Finalmente, tras intensas conversaciones, ambas partes emitieron un comunicado conjunto a través de Sotheby’s confirmando el acuerdo. Los herederos de Fischer resaltaron el ambiente de "confianza y equidad" en la negociación y el reconocimiento del sufrimiento padecido durante el régimen nazi. Los Blaquier-Arrieta, por su parte, subrayaron la importancia de contemplar las sensibilidades históricas implicadas, según información de CNN en Español.

Este caso refleja la creciente tendencia en el mercado del arte hacia la resolución confidencial de disputas, priorizando los acuerdos extrajudiciales sobre complejos procesos legales de restitución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el valor de ‘Castaños en flor’ de Van Gogh y por qué podría romper un récord en Sotheby’s?

‘Castaños en flor’ fue estimado en 180 millones de dólares y su subasta podría situarla como la obra más valiosa de Vincent van Gogh jamás vendida en este tipo de eventos, superando el récord de 117,2 millones de dólares de 2022, según reportes de CNN en Español y The New York Times. Este elevado valor se debe tanto a su relevancia artística como al contexto histórico que la rodea.

¿Cuál fue el origen de la disputa legal por la pintura de Van Gogh entre los Fischer y los Blaquier-Arrieta?

La controversia surgió por la venta del cuadro en 1936, ya que los herederos de Samuel Fischer argumentaron que se trató de una transacción bajo coacción, debido a las persecuciones y confiscaciones impuestas por el régimen nazi tras la llegada de Adolf Hitler, según reportó CNN en Español. El acuerdo extrajudicial permitió resolver el litigio y avanzar con la subasta en Nueva York.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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