La tensión política entre Venezuela y Estados Unidos tuvo un nuevo episodio con una publicación de Nicolás Maduro desde prisión. El exmandatario venezolano utilizó sus redes sociales oficiales para compartir un mensaje religioso, pocas horas después de que se conociera la llegada de Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, a Caracas.

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La publicación estuvo centrada en el aniversario de la ratificación de Venezuela a Cristo Redentor, un acontecimiento que Maduro recordó como una muestra de fe y compromiso espiritual. En su mensaje escribió: “Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor”.

El exmandatario también hizo referencia a un pasaje del Evangelio de Juan, relacionado con los llamados «ríos de agua viva». A partir de esa cita bíblica, presentó el amor, la unión y la esperanza como elementos que, según su interpretación, han acompañado a los venezolanos durante los momentos difíciles. El mensaje plantea la fe cristiana como una fuente de fortaleza para afrontar las adversidades y avanzar hacia una etapa de renacimiento.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la propuesta de Maduro sobre el método ORAR, cuyas siglas corresponden a oración, reflexión, acción y resultados. El escrito plantea esta fórmula como una manera de acompañar espiritualmente a quienes buscan la paz y la libertad del país.

En el mensaje, Maduro también mencionó a Cilia Flores y expresó solidaridad con las personas que encuentran en la oración y la acción una forma de afrontar las dificultades. Además, insistió en la importancia de mantener una fe honesta, profunda y perseverante.

La publicación apareció en un momento especialmente delicado para Venezuela. La llegada de Pete Hegseth a Caracas coincidió con un encuentro previsto con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, en medio de las tensiones políticas entre Washington y Caracas.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.