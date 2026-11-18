Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Antes del 3 de enero, una fecha clave porque marca el cambio del Congreso de Estados Unidos y consolida la derrota en las elecciones de medio término del gobierno de Donald Trump, desde Colombia se busca avanzar con rapidez en los procesos de cooperación entre los gobiernos de ambos países. En ese contexto, se resaltan varias visitas y encuentros diplomáticos de alto nivel que refuerzan la relación bilateral y buscan asegurar recursos vitales para sectores estratégicos del país.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las figuras principales en esta dinámica ha sido Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien estuvo en Bogotá este miércoles. Esta visita, según lo reportado en el artículo, se suma a otros acercamientos importantes con el sector político estadounidense. Recientemente, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo un diálogo con Gregory Meeks, legislador demócrata considerado la principal autoridad en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Este tipo de contactos muestra la intención del Gobierno colombiano de tender puentes no solo con el Partido Republicano, históricamente cercano, sino también con los demócratas, en una estrategia para expandir el respaldo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.

El trasfondo de estos esfuerzos diplomáticos es la cooperación prometida por Estados Unidos, que supera los 1.000 millones de dólares. Este compromiso ha sido reafirmado por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense durante su visita a Colombia. Se trata de un monto destinado a impulsar el desarrollo económico y fortalecer el sector Defensa, dos áreas identificadas como prioritarias desde la llegada de De la Espriella a la presidencia de Colombia. Sin embargo, el desembolso y la ejecución de estos fondos dependen del visto bueno del Capitolio en Washington, lo que obliga a la administración colombiana a buscar consensos entre los distintos sectores políticos estadounidenses, incluidos los demócratas.

Al mismo tiempo, Colombia continúa recibiendo la visita de funcionarios relevantes de Estados Unidos, como el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Estas reuniones y misiones forman parte de la estrategia más amplia de Bogotá para afianzar la cooperación bilateral, asegurar recursos y fortalecer puntos clave dentro de la agenda compartida, particularmente en lo relacionado con la seguridad y el crecimiento económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el cambio de Congreso en Estados Unidos para la cooperación con Colombia?

El cambio de Congreso en Estados Unidos implica una reconfiguración del poder legislativo que puede afectar la aprobación y destinación de fondos de cooperación internacional, como los más de 1.000 millones de dólares prometidos a Colombia. Según el artículo, por ello el gobierno colombiano está acelerando su acercamiento tanto con republicanos como con demócratas.

¿Por qué es importante la aprobación del Capitolio de Estados Unidos en los fondos de cooperación para Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, la aprobación del Capitolio, que es el órgano legislativo de Estados Unidos, es esencial porque de ello depende que los fondos prometidos para desarrollo económico y el sector Defensa en Colombia realmente se asignen y utilicen conforme a los convenios establecidos.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.