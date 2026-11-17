Por: Caracol TV

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Un tribunal de Tokio, Japón, condenó a ocho años de prisión a Satsuki Naito, una ‘influencer’ de 29 años que fue declarada culpable de asesinar a su hija de tres meses. La mujer, quien se moviliza en silla de ruedas, había admitido los cargos durante el proceso judicial y, tras escuchar la sentencia, reaccionó con gritos en los que cuestionó el castigo impuesto y pidió que le aplicaran la pena de muerte.

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El caso ocurrió en noviembre de 2025, en un apartamento ubicado en el distrito de Setagaya, en Tokio. Según la información publicada por el medio japonés TBS News Dig, Naito apuñaló a su hija, identificada como Yua Suzuki, en el cuello y otras partes del cuerpo con un cuchillo de cocina.

La sentencia se conoció el viernes 13 de noviembre de 2026, luego de que el Tribunal de Distrito de Tokio evaluara los argumentos de la Fiscalía y la defensa, así como las declaraciones de la acusada.

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Durante la primera audiencia, celebrada el 21 de octubre, Naito reconoció los hechos y explicó que el crimen estuvo relacionado con una disputa con su exmarido por la custodia de la menor.

De acuerdo con el reporte del medio japonés TBS News Dig, la mujer manifestó que no quería separarse de su hija y que llegó a pensar que la única alternativa era morir juntas. La Fiscalía solicitó una condena de diez años de prisión y calificó el hecho como un crimen extremadamente brutal, cometido con una fuerte intención de matar. También sostuvo que las circunstancias y los motivos expuestos por la acusada eran egoístas e injustificables.

Por su parte, la defensa pidió que se dictara una condena con pena suspendida, es decir que la condena se cumpla en libertad con ciertas oligaciones impuestas por un juez. Entre sus argumentos señaló que existían circunstancias que no podían atribuirse únicamente a Naito y aseguró que la mujer estaba profundamente arrepentida y que era poco probable que volviera a cometer un delito.

Al emitir el fallo, el Tribunal de Distrito de Tokio consideró que la explicación de Naito sobre lo ocurrido respondía a una actitud “egoísta y miope, priorizando sus propios sentimientos por encima de todo”.

Además, el tribunal señaló que “la pérdida de una vida preciosa llena de esperanza es un asunto grave” y determinó imponerle ocho años de prisión, dos menos de los solicitados por la Fiscalía.

La reacción de la mujer se produjo inmediatamente después de conocer la decisión judicial. Según los reportes de los medios, Naito gritó en la sala: “¿Por qué no le imponen la pena de muerte?” y “¡Esto es ridículo!”. Posteriormente, abandonó el recinto judicial.

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