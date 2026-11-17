Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,3 estremeció el mar de Japón durante la mañana del 17 de noviembre de 2026. El evento sísmico, reportado por el monitoreo japonés, ocurrió a las 9:07 hora local y tuvo como epicentro una ubicación aproximada a 198 kilómetros al norte de Tottori-shi, en el norte de la prefectura de Tottori. Sin embargo, lo que más sorprendió a los expertos fue la profundidad del temblor, registrado a 521 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Esta cifra destaca por tratarse de un movimiento considerado profundo, ya que los sismos usualmente ocurren a profundidades mucho menores.

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La información proporcionada por el monitoreo sísmico japonés indica que, pese a la magnitud que superó los cinco grados en la escala utilizada, el movimiento de tierra resultó prácticamente imperceptible para la población y no generó consecuencias en superficie. Las autoridades informaron que tras realizarse las inspecciones correspondientes no se reportaron personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales. Además, no fue necesario emitir alerta de tsunami, dado que la naturaleza y características del temblor, especialmente su profundidad, impidieron que se produjera una alteración significativa del oleaje en la zona costera.

El fenómeno de los sismos profundos, como el ocurrido cerca de Tottori, es analizado con especial atención por la comunidad científica. Según el monitoreo japonés, este tipo de eventos se origina a cientos de kilómetros bajo la corteza y, si bien pueden alcanzar magnitudes considerables, su impacto en la superficie suele ser limitado en comparación con sismos superficiales similares. Por eso, a pesar de los más de cinco grados, los efectos fueron mínimos y no originaron emergencias mayores.

En paralelo, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en la madrugada del mismo día, pero en esta ocasión en Rionegro, Santander (Colombia). El temblor colombiano presentó una magnitud de 2,1 y se registró a 112 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizó a 14 kilómetros de El Playón y a unos 20 kilómetros de Sabana de Torres (Santander) y La Esperanza (Norte de Santander). Este episodio no tuvo ningún vínculo con el evento japonés, pero ambos hacen parte de los reportes sísmicos relevantes de la jornada, según la fuente oficial colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un sismo profundo como el de Japón no causó daños en superficie?

La profundidad del sismo ocurrido en el mar de Japón fue de 521 kilómetros, lo que significa que la energía liberada se disipó en gran parte antes de llegar a la superficie terrestre. Según el monitoreo japonés, este tipo de sismos profundos, aunque pueden tener magnitudes elevadas, generalmente provocan efectos menores en superficie en comparación con temblores superficiales, por lo que no se reportaron ni daños materiales ni víctimas.

¿Qué diferencia existe entre un sismo superficial y uno profundo?

Un sismo superficial ocurre a pocos kilómetros bajo la corteza terrestre y suele tener efectos directos y notorios en la superficie, mientras que un sismo profundo, como el registrado en Japón, se origina a cientos de kilómetros de profundidad. De acuerdo con la información del monitoreo sísmico japonés, los sismos profundos liberan su energía en zonas más internas de la Tierra, haciendo que el impacto en superficie sea mucho menor, incluso si la magnitud del evento es significativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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