Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos intensos terremotos estremecieron el Pacífico sur, específicamente la región de Vanuatu, durante la noche del viernes 23 de octubre según la hora colombiana. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,9 y tuvo su epicentro a unos 197 kilómetros al oeste-noroeste de Port-Olry, una localidad relevante en Vanuatu. Este primer temblor fue registrado a la 1:31 p. m. del sábado 24 de octubre, hora local de ese país insular.

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Pocos minutos después de este sismo inicial, exactamente a la 1:35 p. m. según la hora local, un segundo terremoto de magnitud 6,3 se produjo aproximadamente a 170 kilómetros al noroeste de Port-Olry. Tanto el primer como el segundo movimiento tuvieron una profundidad de 10 kilómetros, situación que puede influir significativamente en la forma en que se perciben sus efectos en la superficie, según USGS.

La fuerza y cercanía temporal de ambos terremotos provocaron preocupación entre las autoridades y pobladores de la región. De inmediato, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia, alertando sobre la posible formación de olas peligrosas en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro. Esto generó alarma en las zonas costeras de Vanuatu, donde la población fue instruida a mantener precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Sin embargo, tras realizar una nueva evaluación de la información sísmica y del comportamiento del océano, el mismo centro encargado de la alerta decidió descartar la amenaza de tsunami para la región. A pesar de la cancelación de la alerta principal, se recomendó a la población permanecer atenta y evitar actividades cerca del mar, debido a la posibilidad de pequeñas variaciones en el nivel del agua durante las horas siguientes.

De acuerdo con los datos disponibles, no se han confirmado hasta el momento víctimas ni daños materiales a causa de los dos terremotos registrados. La atención de los reportes se mantuvo en el monitoreo de nuevos eventos sísmicos y en la observación del océano para minimizar cualquier riesgo adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud e impacto de los terremotos en Vanuatu, Pacífico sur?

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, los terremotos registrados en Vanuatu alcanzaron magnitudes de 6,9 y 6,3, respectivamente, con epicentros cercanos a Port-Olry. Ambos sismos causaron preocupación por su fuerza y la posibilidad de un tsunami, aunque hasta ahora no se reportan daños materiales ni víctimas en la zona afectada.

¿Por qué se activó y luego se descartó la alerta de tsunami en Vanuatu?

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó la advertencia tras el primer temblor, debido a la posibilidad de olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros. Posteriormente, nuevas evaluaciones permitieron descartar el riesgo de tsunami, aunque se sugirió que la población siguiera tomando precauciones ante posibles variaciones menores en el nivel del océano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.