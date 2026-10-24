El presidente Abelardo De La Espriella explicó cómo se administran las donaciones que empresarios colombianos anunciaron para ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La aclaración se conoció durante una rendición de cuentas realizada el viernes 23 de octubre en Cali, en la que también habló sobre los recursos destinados a la reconstrucción.

Dicha explicación surgió en medio de las dudas sobre la diferencia entre el dinero anunciado por el sector privado y los recursos reportados en el Fondo Milagro. Mientras algunas personas relacionaban ambos montos con una misma bolsa, el mandatario precisó que se trata de mecanismos distintos y que cada uno tiene una forma de administración.

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Según De La Espriella, las donaciones de empresarios, que superan el billón de pesos, no ingresan al Fondo Milagro. El presidente sostuvo que el dinero privado debe mantenerse separado de los recursos públicos y que las empresas y familias donantes conservan el control de sus aportes.

“Esos recursos de los empresarios, que son más de un billón, no entran al fondo porque nosotros no podemos mezclar la plata pública con la plata privada”, afirmó el jefe de Estado durante su intervención, según reportó la revista Semana.

El mandatario explicó que los aportantes canalizan el dinero a través de sus propias fundaciones, desde las cuales ejecutan las obras y proyectos que se comprometieron a financiar. El Gobierno, por su parte, hace seguimiento a los montos disponibles y a las soluciones previstas para las comunidades afectadas.

Las explicaciones del mandatario se conocieron en medio de los cuestionamientos de sectores de la oposición por las cifras presentadas por la fundación de La primera dama, Ana Lucía Pineda, quien habló de 54.000 millones de pesos en ese mecanismo.

Dicha suma que despertó interrogantes luego de que empresarios colombianos anunciaran donaciones por montos considerablemente superiores para atender a las comunidades afectadas por la tragedia.

¿Cuánto dinero recibirá el Fondo Milagro?

Además de aclarar el manejo de las donaciones privadas, el presidente se refirió a los recursos estatales destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Según la información divulgada por la Presidencia, el Fondo Milagro recibió una primera partida de 624.656 millones de pesos, provenientes de un crédito del Banco Mundial.

El mandatario también anunció que en noviembre ingresarán otros 826.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda. Estos recursos tendrán como destino el mejoramiento de viviendas y la construcción de hogares nuevos en zonas urbanas y rurales.

El Fondo Milagro comenzó a operar el 7 de octubre, de acuerdo con lo explicado por el presidente. El mecanismo busca financiar la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectada, así como apoyar la recuperación de las actividades económicas de las familias damnificadas.

¿Qué empresarios anunciaron donaciones para la reconstrucción?

Entre los aportes privados anunciados tras la emergencia se encuentra una donación de 150.000 millones de pesos de la familia Gilinski para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. También se reportaron compromisos por 100.000 millones de pesos de la familia Santo Domingo y David Vélez.

Estos aportes se gestionan por fuera del Fondo Milagro, mediante las organizaciones de los propios donantes. De acuerdo con la explicación presidencial, el Gobierno hace seguimiento a los proyectos acordados y verifica las soluciones previstas, mientras que la ejecución del dinero permanece en manos del sector privado.

La distinción entre ambos mecanismos define cómo se administran los recursos destinados a la recuperación tras el terremoto: el Fondo Milagro maneja los recursos públicos asignados a sus programas, mientras que los empresarios ejecutan las donaciones a través de sus fundaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.