Por: El Espectador

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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella decretó el Presupuesto General de la Nación para el año 2027, esto después de que un error en el trámite legislativo impidiera la conciliación del texto en Senado y Cámara dentro del plazo reglamentario. De acuerdo con información publicada por El Espectador, el presupuesto finalmente decretado corresponde al documento aprobado únicamente por las comisiones económicas del Congreso, sin las modificaciones que se habían propuesto en el segundo debate. Estas proposiciones, más de veinte en total, incluían traslados de recursos hacia varias regiones, un nuevo recorte para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mayores fondos para el sistema de salud.

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El impacto de este decreto se siente especialmente en los departamentos, pues la inversión regionalizada se redujo en 21 de ellos si se compara con lo aprobado para 2026, durante la administración de Gustavo Petro. Atlántico es el territorio más afectado, con una disminución de COP 538.181 millones en inversión, pasando de una asignación de COP 2,7 billones en 2026 a COP 2,2 billones en 2027. Según El Espectador, esta situación resulta paradójica ya que Atlántico ha sido una zona clave en el comienzo del mandato de De la Espriella, quien ha usado Barranquilla como sede alterna de la Presidencia y ha contado con el respaldo político de la familia Char. Antioquia, otro departamento estratégico para el gobierno actual, también experimentó una reducción: la inversión regionalizada bajó de COP 6,8 billones en el último presupuesto del gobierno Petro a COP 6,3 billones bajo De la Espriella.

En total, la inversión regionalizada aprobada para 2027 es de COP 86,9 billones, frente a los COP 94,6 billones que se habían acordado inicialmente antes del error legislativo, según datos de El Espectador. La diferencia de COP 8,36 billones obedece a que el segundo debate había reasignado recursos del servicio de deuda a inversión, adiciones que no pudieron mantenerse en el texto final decretado. La Constitución establece que, en ausencia de acuerdo en el Congreso, entra en vigencia el texto aprobado por las Comisiones Económicas, lo que eliminó los recursos adicionales para las regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles departamentos tuvieron mayor reducción de inversión regionalizada en el Presupuesto General 2027?

De acuerdo con El Espectador, Atlántico encabeza la lista de departamentos con mayor reducción de inversión regionalizada, perdiendo COP 538.181 millones. Le siguen Antioquia con COP 451.252 millones menos, Bolívar con COP 444.262 millones, Tolima con COP 300.561 millones y Norte de Santander con COP 207.376 millones. Esta disminución afecta significativamente la financiación de proyectos y servicios públicos en estas regiones.

¿Por qué se decretó el Presupuesto General de la Nación 2027 y no se aprobó en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación 2027 fue decretado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras un error en el trámite legislativo que impidió que el Senado y la Cámara conciliaran el texto definitivo dentro del tiempo reglamentario. Según la información de El Espectador, en estos casos la Constitución establece que se adopta el texto aprobado en Comisiones Económicas, descartando adiciones propuestas en el segundo debate.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.