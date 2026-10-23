Por: El Espectador

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La segunda sesión ante la Fiscalía General de la Nación de Eva Ferrer Galcerán, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, concluyó el viernes 23 de octubre luego de que la declarante manifestara encontrarse “agotada”, de acuerdo con la información del ente de investigación. Durante esta jornada, Ferrer no aportó nuevas pruebas, pero sí amplió su relato respecto a los hechos denunciados contra Alcocer, en particular los señalamientos sobre el presunto uso indebido de su cargo para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela.

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El caso se inició tras una entrevista concedida por Ferrer a la revista Semana el pasado 10 de octubre, en la que expuso diversas acusaciones de corrupción que involucrarían a Alcocer durante el periodo presidencial de Gustavo Petro. Ferrer, quien fue asesora en la campaña y más adelante consejera del Gobierno, sostiene que la exprimera dama habría direccionado cargos y contratos dentro de varias entidades oficiales, incrementando así su influencia y poder al interior del gobierno de Petro.

La Procuraduría General de la Nación, tras las declaraciones públicas de Ferrer Galcerán, también la llamó a rendir testimonio el 13 de octubre, solicitándole información puntual sobre los supuestos actos de corrupción divulgados. Según lo expuesto por la Procuraduría, además de Eva Ferrer, varias figuras del entorno del gobierno fueron convocadas a prestar declaración bajo juramento, entre ellas Carmen Caballero; Angie Rodríguez, ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes, e Ingrid Carolina Plata Navas, colaboradora cercana a la familia Petro Alcocer. La Procuraduría indicó que estas diligencias hacen parte de una investigación previa motivada por publicaciones periodísticas de Semana sobre posibles hechos de corrupción dentro del sector público.

Por su parte, Verónica Alcocer, en diálogo con RCN el 18 de octubre, defendió su actuación señalando que Ferrer no formaba parte de su círculo íntimo y que su relación fue exclusivamente profesional. La exprimera dama afirmó haber viajado únicamente dos veces a Venezuela y que sus agendas de dichos viajes, incluyendo su reunión con figuras prominentes como Delcy Rodríguez y Cilia Flores, se encuentran completamente documentadas. Negó categóricamente cualquier implicación en transporte de drogas o dinero, recalcando la transparencia de sus actividades oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en el caso ante la Fiscalía?

Eva Ferrer ha señalado ante la Fiscalía General de la Nación que Verónica Alcocer, durante su periodo como primera dama, habría presuntamente utilizado su posición para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, y también para direccionar cargos y contratos dentro de entidades públicas. Estas acusaciones han sido centrales en su declaración juramentada, aunque hasta la fecha Ferrer no ha aportado pruebas materiales que respalden estos señalamientos.

¿Qué respuesta dio Verónica Alcocer a las denuncias de Eva Ferrer sobre presunta corrupción?

Verónica Alcocer respondió públicamente a las acusaciones asegurando que su relación con Eva Ferrer fue únicamente profesional y que no existía una cercanía personal entre ambas. En entrevista con RCN, Alcocer negó haber transportado drogas o dinero y sostuvo que los viajes cuestionados a Venezuela estaban documentados con agendas oficiales, reiterando que su actuación fue transparente y legal.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.