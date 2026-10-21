Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación tomó medidas ante denuncias de posibles irregularidades en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con la información conocida, la entidad inició una indagación previa dirigida a esclarecer presuntas anomalías en la contratación pública que se habría efectuado en esa institución médica de la región insular.

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Además de esta investigación, la Procuraduría también abrió una segunda indagación, esta vez centrada en los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, quien es esposo de Elizabeth Jay-Pang Díaz, actual representante a la Cámara por San Andrés. Ambos procesos buscan determinar si hubo algún tipo de falta administrativa o posible indebido manejo de recursos en la celebración de estos acuerdos contractuales, en un contexto que ha sido señalado por funcionarios públicos y habitantes del archipiélago como complejo y marcado por denuncias de corrupción.

Estas decisiones se dieron a conocer después de las declaraciones realizadas recientemente por Abelardo De la Espriella, presidente del país. Según expresó el mandatario, lo fundamental no ha sido la falta de recursos sino la ausencia de integridad entre algunos dirigentes. "Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo", manifestó el jefe de Estado el fin de semana anterior. Las palabras del presidente enfatizan la preocupación del Gobierno por garantizar que los fondos destinados a la salud en las islas se utilicen correctamente, buscando erradicar prácticas corruptas que perjudiquen a la población local.

De acuerdo con la información proporcionada, tanto la investigación relacionada con el hospital como la que involucra a Norbert Vonblon Pomare están en fases iniciales. La Procuraduría General de la Nación será la encargada de definir si existen responsabilidades disciplinarias o administrativas en los hechos investigados y si es necesario avanzar en un proceso formal de sanción. La noticia continúa en desarrollo y, por el momento, no se han dado a conocer resultados concluyentes ni fechas sobre una posible decisión final.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al Hospital Departamental de San Andrés?

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en respuesta a posibles irregularidades en la contratación pública del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es esclarecer si existieron prácticas indebidas en la celebración de contratos, evidenciadas por denuncias y declaraciones recientes sobre la gestión de los recursos en ese centro hospitalario.

¿Qué implicaciones tiene la investigación contra Norbert Vonblon Pomare y Elizabeth Jay-Pang Díaz?

La segunda indagación de la Procuraduría involucra los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Esta investigación busca determinar si hubo conflictos de interés o manejo irregular de recursos en los contratos relacionados, lo cual podría acarrear consecuencias administrativas o disciplinarias para los involucrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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