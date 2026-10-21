El expresidente Gustavo Petro acudirá a la justicia por los señalamientos que involucran a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Su abogado, Alejandro Carranza, anunció que este miércoles 21 de octubre, a las 9:00 a. m., radicará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

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La acción judicial contempla presuntas conductas de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de una posible violación de datos personales. Los hechos deberán ser examinados por las autoridades, pues la presentación de una denuncia no significa que los delitos mencionados estén demostrados.

El anuncio se conoce en medio del enfrentamiento público entre Petro y Rodríguez, quien ha hecho declaraciones sobre supuestas irregularidades durante el Gobierno y sobre la relación del mandatario con otras personas de su entorno.

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Los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Uno de los episodios más recientes de la controversia se relaciona con las afirmaciones de Rodríguez sobre Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, excanciller y exembajadora de Colombia en el Reino Unido. La exfuncionaria aseguró que Sarabia habría chantajeado a Petro para conseguir el nombramiento diplomático y sostuvo que tendría fotografías y videos relacionados con la vida privada del entonces mandatario.

Rodríguez afirmó que vio ese material en un computador y aseguró que Sarabia tenía información con la que, según su versión, podía presionar al expresidente. También sostuvo que la exfuncionaria habría concentrado poder dentro del Gobierno hasta el punto de controlar el acceso al mandatario. Según su relato, los ministros tenían dificultades para comunicarse directamente con Petro y Sarabia actuaba como intermediaria en asuntos de alto nivel.

La exdirectora del Dapre también señaló a Verónica Alcocer, exprimera dama, al afirmar que habría tenido cercanía con Sarabia en decisiones relacionadas con nombramientos y contratación. Además, sostuvo que ambas habrían intervenido para apartar a Armando Benedetti del círculo presidencial porque lo consideraban una amenaza. Estas afirmaciones hacen parte de la versión de Rodríguez y requieren verificación por parte de las autoridades.

Otro de los asuntos que puso sobre la mesa está relacionado con las intervenciones a las EPS. Rodríguez aseguró que, cuando trabajaba como asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conoció situaciones en las que, según ella, las instrucciones sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores provenían de la Casa de Nariño. En ese contexto, mencionó a Sarabia y al exsuperintendente Luis Carlos Leal, y pidió que se esclareciera quién impartía las órdenes y cómo se tomaban esas decisiones.

Frente a las acusaciones relacionadas con Sarabia, Petro anunció que acudiría a la justicia y negó que hubiera existido un crimen entre ambos. Sarabia, por su parte, pidió que los señalamientos se lleven ante las autoridades con pruebas y sostuvo que corresponde a la justicia determinar si hubo conductas ilícitas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.