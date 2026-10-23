El proceso de indagación preliminar que adelanta el ente acusador en torno a los polémicos señalamientos lanzados contra la ex primera dama Verónica Alcocer sumó un nuevo capítulo judicial. La exconsejera presidencial Eva Ferrer compareció, por segunda ocasión y a través de una conexión virtual, ante el despacho de la Fiscalía 76 de la Dirección contra la Corrupción para rendir explicaciones sobre sus afirmaciones respecto al presunto transporte de sustancias ilegales, armas y altas sumas de dinero en efectivo en aeronaves oficiales.

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La diligencia judicial se da luego de que, durante esta misma semana, la exfuncionaria permaneciera conectada por espacio de tres horas en una primera ronda de declaraciones. En aquella oportunidad, la delegada del organismo investigador adoptó una postura incisiva, exigiendo que la exconsejera aporte de manera inmediata el material probatorio necesario para respaldar cada una de las graves acusaciones formuladas públicamente contra el círculo cercano del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Eva está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo con las declaraciones que da. Porque si ustedes ven la declaración se puede inferir que hay delitos transnacionales”, afirmó Jhony Batalla, abogado defensor de la exconsejera.

Las revelaciones iniciales de Ferrer, expuestas en su momento ante los micrófonos de la revista Semana, apuntaban a que Alcocer habría movilizado cocaína, armamento y maletas repletas de dinero con destino a Venezuela. No obstante, frente a estas imputaciones, la propia ex primera dama reconoció públicamente que sí realizó desplazamientos hacia territorio venezolano durante el año 2023, aclarando enfáticamente que dichos viajes obedecieron de manera estricta a compromisos de índole oficial y rechazando tajantemente cualquier vinculación con redes de narcotráfico o actividades al margen de la ley.

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Para los investigadores del caso, el mayor desafío metodológico radica en lograr que las acusaciones formuladas por la testigo transiten del terreno mediático al acervo probatorio formal dentro del proceso penal. Paralelamente a sus comparecencias virtuales ante la Fiscalía General de la Nación, la exconsejera ya ha entablado canales de comunicación con la Procuraduría General de la Nación para coadyuvar en los seguimientos disciplinarios correspondientes, mientras las autoridades evalúan el alcance de las evidencias que la defensa promete entregar para sostener sus afirmaciones en tribunales nacionales e internacionales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.