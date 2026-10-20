La defensa de Verónica Alcocer decidió poner sobre la mesa un informe técnico para responder a los señalamientos relacionados con el viaje que la ex primera dama hizo a Venezuela en enero de 2023. El documento fue entregado a la Fiscalía como parte de las labores de investigación adelantadas por sus abogados.

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El informe contiene una reconstrucción cronológica del desplazamiento del 31 de enero de 2023, además de una revisión de aspectos físicos y técnicos relacionados con la comisión que acompañó a Alcocer. Entre los elementos analizados aparece incluso el bolso de mano que llevaba durante el viaje.

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La defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer sobre un supuesto ingreso de US $ 2,5 millones en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, así como señalamientos relacionados con presunto tráfico de armas y drogas. El abogado Ricardo Gaviria citó la versión de Manuel Grau Pujadas, quien habría calificado esas afirmaciones como falsas.

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“El informe adjunto corresponde a un avance de las labores de investigación adelantadas por la defensa y aborda, entre otros aspectos: La verificación directa de la fuente de información invocada públicamente por la señora EVA FERRER GALCERÁN, señor MANEL GRAU PUJADAS, quien, al ser consultado directamente, respondió que la afirmación según la cual había sostenido con ella una conversación en la que le informó sobre el supuesto ingreso a Colombia de USD 2,5 millones en efectivo desde Venezuela por parte de la primera dama ‘(…) Es totalmente falso, una calumnia’; una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023 a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela”, se lee en el documento.

#ATENCIÓN | La defensa de Verónica Alcocer presentó ante la @FiscaliaCol un informe preliminar con los detalles técnicos y físicos del viaje que realizó la exprimera dama a Venezuela el 31 de enero de 2023. 🧵

Vía @JennyAngaritaG

https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/yxyPkIHyKq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El informe también señala que Jorge Ignacio Zorro, Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes hicieron parte de la comisión oficial, están dispuestos a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía. Estas personas podrían aportar información sobre la planeación y el desarrollo del viaje.

“En el desarrollo de estas labores se estableció contacto con el ex Ministro JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ, CLARA INÉS LEYVA DURÁN y PILAR LEYVA DURÁN, participantes de la comisión oficial, quienes han manifestado su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento”, señala el informe.

Otro de los puntos incluidos corresponde al análisis del equipaje y de las condiciones logísticas del desplazamiento. La defensa aportó información sobre “el objeto cultural de la visita, el análisis del equipaje observable, incluido el bolso de mano que portaba mi representada”.

También se incluyeron “las estimaciones preliminares de peso, volumen y plausibilidad logística frente a los señalamientos sobre estupefacientes y USD 2,5 millones en efectivo; y vi) el examen del marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 16O”, según el documento.

Mientras la defensa presentó este informe, la Fiscalía mantiene abierta la indagación. Cabe mencionar que Eva Ferrer fue citada nuevamente para entregar su declaración juramentada el 21 de octubre, a las 9:00 de la mañana, mediante una diligencia virtual.

El abogado de Ferrer aseguró que ella entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer y que se ratificará en sus señalamientos, además de aportar detalles que podrían ampliar la investigación.

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