Lo primero que advierte Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, al presentar su entrevista con Noticias RCN es que hay sectores o personas que “han intentado crear una narrativa falsa” para perjudicar a su familia. Por eso, afirma que, después de varios años de silencio, decidió manifestarse. “Hoy quiero hablar con mi propia voz, sin intermediarios y con pruebas, para dejarle claro a Colombia que vamos a refutar todos y cada uno de los ataques y falsedades que han inventado para dañar mi nombre y afectar a mi familia”, dice. Pero la entrevista no deja de proyectar sombras.

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En su diálogo con José Manuel Acevedo, director del informativo, Alcocer respondió sobre su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero las declaraciones de la ex primera dama entran en contradicción con lo que ha dicho el Departamento del Tesoro. “Yo solicité la revisión de mi caso particular, e inmediatamente me dijeron que sí. Que retomaban, que recibían mi caso y están en el proceso de revisión. Pero mi caso es independiente del de Gustavo [Petro]”, dijo.

Influencia de Alcocer en campaña de Petro

Ante una solicitud de información de NTN24, el Departamento del Tesoro situó nuevamente a Alcocer bajo escrutinio internacional y confirmó que permanece incluida en la lista de sanciones OFAC. “Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la orden ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentar proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, informó el Departamento del Tesoro.

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“¿Qué tanta influencia tuvo en la campaña de su exesposo Gustavo Petro?”, preguntó Acevedo, y la respuesta de Alcocer fue dubitativa: “¿Yo influía en la campaña? No, yo no influía”. Sin embargo, esta afirmación choca con la de una persona que conoció muy de cerca la campaña: Laura Sarabia, que le dijo a la periodista Darcy Quinn: “Verónica Alcocer es una persona que tuvo mucha importancia en la campaña del presidente”.

En la entrevista, Alcocer también dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está desinformado. “Yo estoy segura que desconoce la verdad. Estoy segura que lo han malinformado. Que ojalá nos dé la oportunidad, en algún momento me dé la oportunidad de tener un diálogo abierto y sincero para esclarecer estos hechos”, dijo. Pero Rubio ha sido contundente cuando le preguntan por la inclusión de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti en la Lista OFAC. “Por alguna razón están ahí”, ha dicho.

Además, la oficina de Rubio ya había publicado un comunicado en el que aseguran que están bien informados de las acusaciones contra Alcocer. “Estamos al tanto de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresar con 2,5 millones de dólares. El 24 de octubre de 2025 la OFAC incluyó a Alcocer en su lista de sancionados, de conformidad con la Orden Ejecutiva que se dirige contra personas extranjeras implicadas en el tráfico ilícito de drogas a escala mundial”.

La negada amistad con Eva Ferrer

Otro punto clave de la entrevista fue cuando Alcocer negó tener una relación personal con Eva Ferrer, su exconsejera y quien ahora la acusa de haber encabezado una red de narcotráfico y tráfico de armas y desvío de capitales usando aviones oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, no era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, aseguró Alcocer, y explicó que esa relación comenzó con la idea de que ella participara “en la construcción de un empoderamiento de la mujer, visibilización de las mujeres en la sociedad”.

“Gracias a ese momento y a ese diálogo es que ella resuelve venir a Colombia y yo la hospedo por varios meses en mi casa”, agregó Alcocer, pero en cambio de esclarecer, oscurece. Aunque la ex primera dama goza plenamente de la presunción de que dice la verdad, el sentido común rechaza la idea de que a una desconocida con la que apenas se mantiene una estricta relación profesional se le aloje por un tiempo tan prolongado en la casa privada de quien sería su jefa.

Por otra parte, resultan incontestables las imágenes que circulan profusamente por redes sociales en las que se ve a Alcocer y Ferrer en niveles de proximidad que superan lo estrictamente profesional. Esas imágenes hablan de un estrecho vínculo que se rompió entre las dos mujeres a las que hoy el país les exige que presenten las pruebas de lo que afirman. Hasta ahora, solo han anunciado esas pruebas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.