La capitana Kelly Lozano, exedecán de la exprimera dama Verónica Alcocer, manifestó que está dispuesta a comparecer ante las autoridades y anunció que su defensa emprenderá acciones penales contra Ferrer por los señalamientos en los que fue mencionada.

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La posición de la oficial quedó consignada en un documento de ocho páginas presentado por su abogado, Nicolás Niño. Según Semana, en el escrito la defensa reiteró la disposición de Lozano para colaborar con las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Está dispuesta a atender cualquier llamado de la administración de justicia, en todas las oportunidades en que se le requiera, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos para que las autoridades competentes adopten las determinaciones que en derecho correspondan”, señala el documento.

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Sin embargo, la defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer y anunció medidas penales por considerar que sus afirmaciones afectarían la honra y el buen nombre de la capitana. La inconformidad se centra en la manera en que Ferrer habría mencionado a la oficial y la habría vinculado con supuestas conductas delictivas.

“Dentro de la entrevista, la querellada eligió nombrar a mi poderdante con su grado y su cargo; presuntamente vincularla con las supuestas conductas delictivas; y luego, ante una pregunta que le ofrecía una salida neutral, escogió afirmar que era cómplice”, sostiene el documento.

El abogado de Lozano también expuso su interpretación sobre la secuencia de las declaraciones y sus posibles implicaciones para la reputación de su representada. El escrito plantea que las afirmaciones de Ferrer no habrían sido una simple mención de la oficial, sino una atribución concreta de participación en presuntos delitos.

“Esta secuencia permite inferir, aparentemente, la voluntad y la conciencia de atribuirle a una persona determinada su participación en hechos delictivos concretos”, indica el apoderado de la capitana.

La defensa insistió en que las declaraciones cuestionadas podrían tener consecuencias jurídicas. “Así las cosas, la conducta presuntamente desplegada se ubica en el ámbito de la imputación falsa de un delito, con una lesión directa a la honra y al buen nombre de la capitán Daniela Lozano, cuya reputación como oficial depende justamente de la confianza en su rectitud”, manifiesta el documento firmado por Nicolás Niño.

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