Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Angie Rodríguez, quien ocupó el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dio a conocer señalamientos de presuntas irregularidades dentro del Gobierno de Gustavo Petro, según declaraciones que entregó a Caracol Radio y al espacio digital Vértice Noticias el 12 de octubre de 2026. Rodríguez aseguró que, durante su gestión, habría existido una red de mujeres jóvenes que contaban con influencia relevante en la toma de decisiones administrativas en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo colombiano.

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La principal controversia gira alrededor de las afirmaciones de Rodríguez, quien utilizó expresiones polémicas para referirse a ese grupo femenino. Según ella, “eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, palabras que generaron debate público. También indicó que algunas de estas mujeres habrían pasado de participar en reuniones privadas a ocupar cargos de responsabilidad dentro de entidades estatales. De acuerdo con la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, tales señalamientos aún requieren confirmación y verificación, en tanto corresponden únicamente al testimonio de la exdirectora del Dapre.

Rodríguez manifestó que algunas de esas mujeres supuestamente ejercían un poder que superaba incluso la influencia propia de la dirección del Dapre. Relató que recibió solicitudes respecto a contratos y nombramientos que consideró irregulares dentro de la estructura del Estado. Además, describió la existencia de un supuesto “pacto de silencio criminal” entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Rodríguez sostuvo que fue testigo auditiva de presuntos episodios de violencia verbal y física en las instalaciones presidenciales, señalando haber escuchado golpes y gritos en un enfrentamiento entre Petro y Alcocer. Tales afirmaciones, según la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, pertenecen exclusivamente a la versión de la exfuncionaria y no constituyen pruebas judiciales formales.

Frente a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), rechazando la posibilidad de ser manipulado por miembros de su entorno y manifestando: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido”. Petro también criticó a quienes, según él, terminan vinculados al paramilitarismo tras relaciones sentimentales.

La exposición pública de estos hechos por parte de Angie Rodríguez reabre la discusión sobre el funcionamiento de las relaciones de poder y la transparencia dentro de la administración anterior. Entre sus afirmaciones, Rodríguez también mencionó el caso de Juliana Guerrero, advirtiendo de presuntas inconsistencias en sus credenciales académicas y manifestando que alertó sobre ello al presidente Petro. Por ahora, las autoridades competentes serán responsables de verificar la autenticidad de estas declaraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno de Gustavo Petro?

Angie Rodríguez señaló la existencia de una supuesta red de mujeres jóvenes con influencia dentro de la Casa de Nariño, manifestó la presencia de un posible “pacto de silencio criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer y relató presuntos episodios de violencia y solicitud de contratos irregulares. Todo esto según entrevistas vistas en Caracol Radio y Vértice Noticias.

¿Qué es el Dapre y cuál fue el papel de Angie Rodríguez en el Gobierno de Petro?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se encarga de apoyar en la gestión administrativa y operativa del presidente y su equipo. Angie Rodríguez sostuvo el cargo de directora y, desde esa posición, aseguró haber recibido solicitudes relacionadas con contratos y advertido inconsistencias en nombramientos, según su testimonio en medios mencionados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.