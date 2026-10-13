Por: Noticiero 90 minutos

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El próximo miércoles 14 de octubre se prevé una jornada de movilizaciones en Colombia, convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y respaldada por otros sectores sindicales, para exigir mejores condiciones en la educación pública, el acceso a una salud digna y el respeto a las prestaciones sociales. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, las protestas se realizarán en diferentes ciudades del país, como Bogotá, Cali y Medellín, donde el exmandatario Gustavo Petro anunció su participación activa.

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En Bogotá, la marcha central sucede en el Parque Nacional a las 10:00 a. m., convocada por la Asociación Distrital de Educadores. En Cali, la movilización arranca a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela, avanzando hasta el Parque de las Banderas. Bucaramanga tendrá dos puntos de concentración desde las 9:00 a. m.: la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander, dirigiéndose a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Para Medellín, las convocatorias se fijaron en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura, además del Parque de la Resistencia. Otras ciudades implicadas son Barranquilla, donde la cita es en el Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.; Ibagué, a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro; Armenia, a las 8:30 a. m. en la Plaza de Bolívar; y Riohacha, desde las 7:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar.

Las razones de estas manifestaciones, según Fecode, residen en la exigencia de atención adecuada en salud, reconocimiento de prestaciones sociales conforme a la ley y respuestas ante los daños sufridos en instituciones educativas a raíz del terremoto del 10 de agosto. La jornada también servirá de escenario para pronunciarse frente al debate sobre el salario mínimo para 2027 y las acciones estatales destinadas a mitigar los efectos de la sequía.

El expresidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, expresó que participará en la movilización en Bogotá e invitó a "todo el pueblo trabajador de la ciudad". Igualmente, hizo un llamado a preparar futuras movilizaciones en defensa de un salario mínimo vital y de acciones estatales frente al hambre. Por su parte, el actual presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir en concentraciones donde se detecten vandalismo o bloqueos reiterados, aclarando: “Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de encuentro para las marchas del 14 de octubre en Colombia?

Según información publicada por 90minutos.co, las movilizaciones del 14 de octubre tendrán lugar en distintas ciudades. Los puntos de encuentro más representativos incluyen el Parque Nacional de Bogotá, la plazoleta Jairo Varela en Cali, la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la sede de Adida y Parque de la Resistencia en Medellín, el Paseo Bolívar en Barranquilla, la Casa del Maestro en Ibagué, la Plaza de Bolívar en Armenia y el Parque Simón Bolívar en Riohacha. A estas movilizaciones acudirán docentes, sindicatos y afiliados a Fecode.

¿Cuáles son las principales exigencias de la marcha liderada por Fecode?

De acuerdo con Fecode y lo informado por 90minutos.co, las principales demandas de la jornada incluyen acceso digno a la salud, reconocimiento legal de las prestaciones sociales, acciones para atender los daños en escuelas afectados por el terremoto del 10 de agosto y respuestas a las carencias laborales y económicas, como el debate sobre el salario mínimo y la sequía.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.