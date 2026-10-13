Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que el miércoles 14 de octubre de 2026, las clases en los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad, a pesar de la convocatoria a paro nacional realizada por movimientos, agremiaciones y sindicatos de maestros. Según la información publicada por la SED, para garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, se han dispuesto acciones en coordinación con rectores, personal administrativo y docentes, de tal manera que la jornada académica de las instituciones públicas no se vea alterada.

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De acuerdo con la SED, cada rector o rectora será responsable de organizar la jornada escolar según las condiciones propias de cada institución. Esto implica que la información relevante y cualquier novedad serán comunicadas oportunamente a las familias de los estudiantes, lo que busca ofrecer claridad y mantener la continuidad en el servicio educativo. La SED enfatizó que los docentes que deseen participar en las manifestaciones están invitados a hacerlo en contra jornada, es decir, fuera del horario habitual de sus labores, para no afectar la normalidad académica.

El compromiso de la SED con el respeto al derecho a la protesta se hace explícito en su pronunciamiento. Sin embargo, la entidad recalca la necesidad de salvaguardar ante todo el derecho a la educación y el respeto por el tiempo escolar de los estudiantes. Así, se pretende un equilibrio entre el ejercicio de la libertad de expresión y la garantía de la actividad educativa, fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud bogotana. De acuerdo con lo publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Educación de Bogotá, todo ajuste en la jornada será comunicado directamente por cada institución a su comunidad educativa.

Este mensaje busca evitar incertidumbre entre las familias y estudiantes, asegurando que, pese a la convocatoria de paro nacional, la actividad escolar seguirá desarrollándose normalmente y los canales de información con las familias permanecerán activos para cualquier eventualidad. Todos estos datos han sido proporcionados por la Secretaría de Educación del Distrito y difundidos el 13 de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Habrá clases en los colegios públicos de Bogotá durante el paro de maestros del 14 de octubre de 2026?

La Secretaría de Educación del Distrito informó que las clases en todos los colegios públicos de Bogotá se mantendrán con normalidad el miércoles 14 de octubre de 2026, a pesar de la convocatoria al paro nacional de maestros. Cada rector organizará internamente la jornada, comunicando cualquier cambio directamente a las familias.

¿Qué deben hacer los docentes de Bogotá que desean participar en las manifestaciones del paro nacional?

Según la información de la Secretaría de Educación del Distrito, los docentes de Bogotá que decidan participar en las manifestaciones del paro nacional están invitados a hacerlo en contra jornada, es decir, fuera de su horario de clases habitual, para no interrumpir la jornada académica de los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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