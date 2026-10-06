Por: Caracol TV

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La Universidad del Rosario, junto con el medio Plaza Capital del programa de Comunicación y Periodismo Digital, denunciaron un presunto altercado entre personal de vigilancia de Transmilenio y uno de sus periodistas y estudiantes. Según la versión entregada por Plaza Capital, Julián David Niño se encontraba en la estación San Victorino realizando un trabajo periodístico relacionado con los mecanismos utilizados para impedir el ingreso de pasajeros que no pagan el pasaje cuando ocurriría el incidente, el pasado lunes 28 de septiembre, en horas de la tarde.

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Según la denuncia, el estudiante se encontraría tomando fotografías y usando una cámara de video para registrar la interacción entre los vigilantes de la empresa y algunos usuarios del sistema cuando, de acuerdo con el medio, uno de los guardias intervino y puso una mano frente a la cámara para impedir que continuara la grabación. El vigilante le habría indicado al estudiante que no estaba permitido realizar registros audiovisuales dentro de la estación, a lo que el joven aseguró que se trataba de una actividad con fines periodísticos.

Fue cuando varios integrantes del personal de vigilancia se habrían acercado a él para solicitar un documento que demostrara su vínculo con un medio de comunicación. “Inmediatamente varios guardias lo rodearon y le solicitaron que se identificara con algún documento que acreditara su pertenencia a un medio de comunicación. El reportero les mostró su carné de estudiante, pero irregularmente, una de los vigilantes le quitó el documento y le tomó varias fotografías con el celular y las compartió vía Whatsapp. Además, reportó la situación por su radio de comunicaciones”, se lee en el comunicado.

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La universidad cuestionó el procedimiento de los vigilantes

Plaza Capital y la Universidad del Rosario sostienen que, durante ese momento, una de las vigilantes tomó el documento, le hizo fotografías con su teléfono celular y posteriormente compartió esas imágenes a través de WhatsApp. La situación continuó mientras el periodista y los vigilantes discutían sobre la posibilidad de realizar grabaciones dentro de la estación. De acuerdo con la denuncia, a Niño se le manifestó que estaba incurriendo en un delito y que necesitaba permisos especiales para realizar el registro audiovisual. También se le habría informado que se solicitaría la presencia de una unidad de Policía para atender el caso.

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Plaza Capital aseguró que, durante parte del procedimiento, dos vigilantes se habrían ubicado en las salidas de la estación, lo que limitaría el desplazamiento del periodista. El estudiante manifestó, según el comunicado, que mantuvo una actitud de diálogo durante el intercambio con los trabajadores de seguridad. Posteriormente, uno de los vigilantes le devolvió su carné y le indicó que debía permanecer en el lugar mientras los demás trabajadores continuaban con sus labores de control en los torniquetes. Ante esa situación, Niño decidió abandonar la estación una vez tuvo nuevamente su documento en sus manos.

A raíz de lo ocurrido, Plaza Capital hizo pública su posición y cuestionó la actuación del personal de vigilancia. El medio universitario sostuvo que las estaciones de Transmilenio son “un espacio público en el que Julián ejercía su derecho a recoger información dentro del marco que establece la Constitución Política de Colombia y las leyes que garantizan el derecho a ejercer el periodismo”. La denuncia también pidió a Transmilenio y a las empresas privadas encargadas de la seguridad del sistema “tener en cuenta que la Constitución protege la labor de los periodistas como medio de control ciudadano en clave del respeto a la libertad de prensa”.

¿Qué respondió Transmilenio sobre el caso?

Tras conocer la denuncia, Transmilenio informó que inició una revisión de lo sucedido para establecer las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento. La entidad manifestó que lamentaba la incomodidad que la situación pudo ocasionar a Julián David Niño, aunque señaló que en la revisión realizada desde el Centro de Control del Sistema “no se observa ningún tipo de anomalía en el procedimiento por parte del personal de seguridad con el periodista estudiante, que vaya en contra de los protocolos y procedimientos dignados desde la institucionalidad”.

Transmilenio explicó que existen protocolos que permiten realizar verificaciones de identidad cuando se identifican personas que desarrollan actividades periodísticas de manera recurrente dentro del sistema. Sin embargo, la entidad precisó que este tipo de procedimientos deben “desarrollarse siempre con respeto, proporcionalidad y apego a los lineamientos de servicio establecidos”. Además, indicó que su oficina de comunicaciones mantiene canales para coordinar el ingreso y las actividades de periodistas dentro del sistema. “La coordinación previa contribuye a que estos procesos se desarrollen de manera ágil y sin contratiempos, aunque no constituye un requisito para el ejercicio de la labor periodística”.

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