Un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo Tesla llamó la atención en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo el automóvil termina estrellado contra una estructura de una obra vial en Bogotá.

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Las imágenes, compartidas en TikTok, muestran el carro detenido después del impacto y con varios daños visibles en su parte delantera. Por las características del corredor y las obras que aparecen en la grabación, el accidente habría ocurrido en inmediaciones de la avenida 68, aunque no se ha confirmado oficialmente el punto exacto.

El video rápidamente llamó la atención de los usuarios, que comentaron el choque y relacionaron el episodio con las dificultades que enfrentan los conductores al transitar por los corredores donde se adelantan obras de infraestructura en la capital.

Este es el video que se ha hecho viral:

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