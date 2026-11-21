Por: Portal Bogotá

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En noviembre de 2026, Bogotá será epicentro de una experiencia cultural y gastronómica única bajo el evento ‘Gastrolab: Cono Sur en cada bocado’. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Parque de los Novios alojará el encuentro el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre de 2026, desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Este evento reunirá lo mejor de la cocina de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, acompañado de música en vivo, presentaciones de danza y otras expresiones culturales representativas de estos países. Según destaca la organización, los asistentes podrán recorrer el parque disfrutando de sabores y ritmos australes, en un ambiente pensado para toda la familia.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y en alianza con las embajadas de los países del Cono Sur, ha organizado este evento como un escenario para fortalecer la integración cultural. La cita promete ser el mejor plan para quienes deseen almorzar al aire libre o compartir una tarde diferente, apoyando además a 30 emprendimientos locales que ofrecerán productos y delicias típicas de cada nación invitada.

La programación es variada e incluye actividades para todos los gustos. El sábado 21 de noviembre comienzan las actividades con una clase abierta de capoeira, seguida de sesiones de tango electrónico, conciertos en vivo como El árbol de Diego y Trío Saravá, así como la presentación de Isabel Lenoir y la agrupación La Roca, integrada por artistas de Argentina, Uruguay y Chile. Para el domingo 22 de noviembre, se destacan Suadance batucada, Du0Fem, Estesis Danza y presentaciones como Tierra de Fuego, Carnaval do Brasil y el espectáculo de cierre con La Rola Murga Band y Mocchi. Según la SDDE, la entrada es libre y toda la comunidad está invitada a participar de esta oportunidad de encuentro con la riqueza austral.

Quienes deseen conocer más sobre la programación específica, pueden consultar el perfil de Instagram de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Además, la invitación se extiende a quienes quieran recorrer los Mercados Campesinos, en donde se encuentran frutas, verduras, productos orgánicos, lácteos y otros alimentos durante el mismo fin de semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales ofrece el evento Gastrolab: Cono Sur en cada bocado en Bogotá?

El evento Gastrolab: Cono Sur en cada bocado, organizado en el Parque de los Novios por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, presenta una agenda cultural amplia que abarca clases abiertas de capoeira, sesiones de tango electrónico, conciertos con agrupaciones de los países invitados y presentaciones de danza, entre las que se destacan nombres como Trío Saravá, El árbol de Diego, Isabel Lenoir y La Roca.

¿Qué países participan en Gastrolab 2026 y cómo se promueve su gastronomía en Bogotá?

En Gastrolab 2026 participan Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. A través de la alianza entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y las embajadas de estos países, cada uno exhibe su cocina tradicional por medio de 30 emprendimientos locales. De esta forma se busca acercar al público a los sabores y tradiciones del Cono Sur, fortaleciendo el intercambio cultural y comercial en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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