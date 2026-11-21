Por: El Espectador

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Luego de 36 horas seguidas con niveles regulares de calidad del aire en varias estaciones clave —Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy—, la alcaldía de Bogotá declaró alerta fase 1 en sectores del suroccidente de la ciudad. De acuerdo con la secretaria de Ambiente encargada, Claudia Gordillo, la causa principal de este deterioro reside en la combinación de vientos débiles, que ralentizan la dispersión de contaminantes, y las bajas temperaturas durante la madrugada, las cuales permiten que las partículas se concentren cerca del suelo. A ello se suma una posible incidencia del humo proveniente de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía, según información oficial mencionada por Gordillo.

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La alerta se extiende sobre las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. El objetivo principal, tal como subrayó la secretaria, es salvaguardar la salud de quienes residen, trabajan o transitan en el suroccidente frente al aumento de las partículas PM10. Estas partículas, de acuerdo con lo expuesto, suelen tener un diámetro menor al de un cabello humano y proceden de fuentes como el polvo vial, actividades industriales, obras y la quema de materiales, incluyendo los incendios mencionados. Su permanencia en el ambiente puede afectar las vías respiratorias, especialmente en grupos vulnerables.

Como respuesta, la alcaldía decidió restringir el uso de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos o líquidos desde el sábado, en una franja horaria de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., y evaluará extender esta restricción de lunes a sábado toda la semana siguiente. Se ordenó mantener operativos los sistemas de control de emisiones y no realizar mantenimientos que exijan su apagado, además de prohibir el uso de combustibles alternativos sólidos o líquidos en equipos multimodo. Paralelamente, las autoridades aumentarán los controles y monitoreos a vehículos particulares y de carga en las vías afectadas.

La secretaría de Ambiente precisó que la alerta solo será levantada si, después de un monitoreo constante, las cuatro estaciones reportan niveles bajos o moderados durante un periodo de 36 horas continuas. Como explicó El Espectador, la ciudadanía debe acatar diversas recomendaciones: evitar el ejercicio al aire libre si se pertenece a grupos en riesgo, minimizar el contacto con zonas de alta concentración y vigilar la aparición de síntomas respiratorios, así como consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) antes de planear actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró la alerta ambiental fase 1 en Bogotá para las UPL del suroccidente?

La alerta fase 1 fue declarada porque en las estaciones de monitoreo de calidad del aire de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy se registraron, durante 36 horas, niveles regulares de calidad del aire. Según Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente encargada, esto se debió a la combinación de vientos lentos, bajas temperaturas en la madrugada y la posible influencia de humo de incendios, factores que incrementaron las concentraciones de partículas PM10 en el suroccidente de Bogotá.

¿Qué son las partículas PM10 y por qué son peligrosas para la salud?

Las partículas PM10, de acuerdo con información proporcionada por la secretaría de Ambiente, son partículas en suspensión cuyo diámetro es menor al grosor de un cabello humano. Estas pueden provenir del polvo, la industria, las obras de construcción y el humo de incendios, y su inhalación puede afectar las vías respiratorias. Los riesgos son mayores en poblaciones vulnerables como menores de 5 años, mayores de 60, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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