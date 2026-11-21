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La Alcaldía Local de Chapinero impulsa una nueva edición de la convocatoria ‘Chapinero en Movimiento’, una iniciativa que promete abrir escenarios para el deporte y la recreación en el nororiente de Bogotá, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El programa está enfocado especialmente en dos públicos: los jóvenes y las mujeres residentes de la localidad, a quienes se busca ofrecer opciones para aprovechar el tiempo libre, fomentar hábitos saludables y fortalecer los lazos comunitarios a través de la actividad física.
En la primera línea de participación, jóvenes entre los 17 y 23 años pueden inscribirse en torneos relámpago de diferentes disciplinas deportivas. Entre los deportes disponibles para estos participantes están microfútbol masculino, fútbol tenis mixto, voleibol mixto y baloncesto mixto, todos pensados para brindar espacios no solo de competencia, sino de encuentro y sana recreación. Quienes ocupen los tres primeros lugares en cada modalidad serán reconocidos con premios y elementos deportivos, incentivando de esta manera la participación y el esfuerzo de los jóvenes. Según la información oficial, la inscripción está habilitada tanto de forma virtual como presencial, facilitando el acceso a todos los interesados.
Por otra parte, desde la Alcaldía de Chapinero también piensan en las mujeres, ofreciéndoles jornadas especiales de actividad física, deporte y recreación. Estos espacios buscan que las mujeres de la localidad compartan, se mantengan activas y disfruten del bienestar que trae el movimiento. Al igual que en el caso de los jóvenes, las participantes recibirán elementos deportivos y refrigerios, como apoyo a su bienestar durante las jornadas.
El proceso para inscribirse se mantendrá abierto hasta el 1 de diciembre de 2026 y puede realizarse de manera virtual mediante enlaces habilitados o presencialmente en la sede de la Alcaldía Local de Chapinero, ubicada en la carrera 13 #54-74, en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Así mismo, se dispondrán puntos itinerantes en los diferentes barrios de la localidad. Los requisitos para inscribirse incluyen el documento de identidad, el certificado de afiliación a una entidad promotora de salud (EPS) o Sisbén, y un recibo de servicio público o certificado de residencia.
Los cupos son limitados, por lo que las autoridades invitan a inscribirse lo antes posible, aprovechando oportunidades de encuentro y bienestar comunitario que aporta esta convocatoria. El deporte, finalmente, es celebrado como un vínculo que une y activa a las personas de Chapinero.
¿Cómo inscribirse en la convocatoria ‘Chapinero en Movimiento’ 2026?
Para ser parte de ‘Chapinero en Movimiento’ 2026, los interesados pueden registrarse virtualmente a través de los enlaces proporcionados por la Alcaldía de Chapinero o presencialmente en la sede de la alcaldía, ubicada en la carrera 13 #54-74, en horarios hábiles. También pueden acceder a puntos itinerantes en diferentes barrios o solicitar el formulario por WhatsApp al 318 410 2519. Se requiere documento de identidad, certificación de EPS o Sisbén, y un recibo de servicio público o certificado de residencia.
¿Qué beneficios obtienen los participantes de ‘Chapinero en Movimiento’?
Los jóvenes inscritos en los torneos relámpago pueden recibir elementos deportivos y premios para los tres primeros lugares de cada disciplina. Por su parte, las mujeres participantes contarán con elementos deportivos y refrigerios en cada jornada. Estas actividades buscan no solo la promoción de la actividad física, sino el fortalecimiento de la comunidad y el bienestar en el nororiente de Bogotá.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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