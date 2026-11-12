Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa rindió un homenaje a los "21 Ángeles" del colegio Agustiniano Norte, con la creación de un bosque conmemorativo en la plazoleta de acceso principal del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) José Celestino Mutis. Este espacio está cubierto con más de 5.500 plantas de diferentes especies y un tótem decorado con figuras de colibríes, con el propósito de recordar a las víctimas del accidente ocurrido en la avenida Suba con calle 138 el 28 de abril de 2004, donde perdieron la vida 21 niños y dos adultos del mencionado colegio, según información divulgada por el JBB y la Alcaldía de Bogotá.

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Este proceso de renaturalización involucró a las familias de los menores. Padres, abuelos, hermanos y otros parientes se sumaron a la siembra de árboles y arbustos, generando un ambiente cubierto de hojarasca y con menor incidencia de luz solar. Frente a los cambios naturales, Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del JBB, propuso implementar un proyecto piloto de diseño biofílico —una estrategia que busca integrar elementos naturales en espacios urbanos— en esta plazoleta. Lili Tatiana Vega, coordinadora del proyecto, y Yenny Román, doctora en estudios territoriales, lideraron la transformación del llamado "bosque de los 21 Ángeles" en un espacio vivo dedicado a la memoria, la contemplación y el encuentro comunitario.

El 11 de noviembre de 2026, el JBB fue escenario de la emotiva inauguración del Bosque de Vida 21 Ángeles, en presencia de más de 50 asistentes, entre familiares y aliados de la iniciativa. María Claudia García, directora del Jardín Botánico, destacó en su discurso la importancia del nuevo ecosistema para honrar y recordar a los niños a través de la ciencia y la naturaleza. A este homenaje se sumaron representantes de la academia, como Carlos Hernández, decano de la facultad de diseño de la Universidad Católica, y socios del proyecto como Once Diez Arquitectos, Miguel Salinas (ingeniero forestal) y docentes vinculados.

La cocreación y el diseño de los 409 metros cuadrados de cobertura vegetal fueron producto de múltiples talleres y encuentros con las familias de las víctimas, en los cuales se reconocieron valores, recuerdos y expectativas asociadas al lugar. El bosque integra jardines biodiversos, recorridos orgánicos y preserva el arbolado existente, siguiendo el concepto de sistema socioecológico vivo. Las labores prácticas incluyeron desde el reacomodo de terreno y siembra de plantas hasta la instalación del tótem, representando una sinergia entre el conocimiento técnico y las emociones de los dolientes.

El bosque, de libre acceso, invita a los visitantes a recorrerlo, sentarse en los troncos, disfrutar los colores de las plantas y recordar a los 21 Ángeles, cuyos nombres están inscritos en la placa conmemorativa. Este espacio constituye un homenaje colectivo, resultado de la ciencia, la memoria familiar y la comunidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el diseño biofílico utilizado en el bosque conmemorativo del Jardín Botánico de Bogotá?

El diseño biofílico, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, es una estrategia que integra la naturaleza y la vegetación en espacios urbanos, buscando crear ambientes vivos que promueven la contemplación, la memoria y el encuentro comunitario. En el caso del bosque de los 21 Ángeles, este enfoque incluyó la interacción con las familias de las víctimas, el análisis ambiental y la incorporación de rutas y jardines biodiversos para fortalecer la conexión emocional y ambiental de quienes visitan el lugar.

¿Cómo fue la participación de las familias en la creación del bosque conmemorativo a los 21 Ángeles?

De acuerdo con información del JBB, las familias fueron parte esencial del proceso desde la conceptualización hasta la ejecución. Participaron en talleres, recorridos y definiciones de diseño, aportando recuerdos, expectativas y valores que se incorporaron en la conformación del espacio. Este trabajo colaborativo permitió transformar el bosque en un homenaje vivencial, integrando las emociones de los familiares a los elementos del paisaje natural y la memoria colectiva de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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