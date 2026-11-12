Por: Portal Bogotá

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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional abrió una nueva convocatoria dirigida a jóvenes de Bogotá y Cundinamarca interesados en prestar su servicio militar. Según la información oficial, para el cuarto contingente de 2026 se han dispuesto 1.310 cupos, de los cuales 136 están reservados exclusivamente para mujeres, lo que representa una apuesta por la inclusión y el acceso igualitario dentro de las fuerzas armadas en esta región del país. De acuerdo con la entidad, la invitación está dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años, y se extiende hasta un día antes de cumplir los 24, brindando así un amplio margen de participación para quienes deseen sumarse a la institución.

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Durante el servicio militar, los jóvenes no solo pueden aportar a la seguridad y defensa del territorio, sino que también reciben diversos beneficios económicos, educativos y de salud. Entre las ventajas mencionadas se incluyen acompañamiento institucional, oportunidades para la formación personal, así como una serie de bonificaciones. En esta ocasión, quienes sean parte del contingente tendrán derecho a un permiso y bonificación especial de Navidad, que se suma a otros beneficios económicos, como el recibir una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo. Al finalizar el servicio, la persona recibirá otra bonificación y facilidades para acceso a descuentos, alianzas comerciales, servicios de salud y programas educativos.

El Ejército Nacional reitera que los interesados deben acercarse a los distritos militares y puntos de incorporación de la Décima Tercera Brigada. Entre estos, se destacan varias oficinas distribuidas tanto en diferentes localidades de Bogotá como en municipios de Cundinamarca, como Girardot, Cajicá, Facatativá, Fusagasugá y Soacha, permitiendo un acceso descentralizado y fácil para la juventud de la región.

Uno de los aspectos resaltados en la convocatoria es el acceso a apoyos educativos después del servicio militar, como la posibilidad de ingresar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y obtener líneas de crédito especiales a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para reservistas de primera clase. El tiempo servido será tenido en cuenta como tiempo laboral para fines de pensión, lo que representa una opción interesante para quienes contemplan diversos proyectos de vida.

Este llamado busca incentivar a los jóvenes no solo a servir al país, sino también a construir un mejor futuro personal y profesional. De acuerdo con la Décima Tercera Brigada, pertenecer a la institución ofrece una experiencia formativa integral, fortaleciendo valores, disciplina y sentido de responsabilidad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios ofrece prestar el servicio militar en Bogotá y Cundinamarca en 2026?

Las personas que presten el servicio militar en la convocatoria anunciada para Bogotá y Cundinamarca contarán con beneficios como bonificaciones mensuales y especiales (incluyendo una por la temporada navideña), descuentos, acceso a servicios de salud y facilidades educativas. Entre estas ventajas se destacan alianzas comerciales, apoyo para continuar la carrera militar, acceso a programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y líneas de crédito educativo con el ICETEX, así como la posibilidad de que el tiempo servido sea reconocido para efectos de pensión.

¿Cuáles son los requisitos y cómo es el proceso de incorporación al servicio militar en la Décima Tercera Brigada?

De acuerdo con la Décima Tercera Brigada, los jóvenes interesados deben tener entre 18 años y un día antes de cumplir los 24, y pueden acercarse a cualquiera de los distritos militares ubicados en Bogotá o en municipios de Cundinamarca para informarse sobre los requisitos específicos y el proceso de selección. En estos puntos recibirán orientación sobre el proceso, la documentación y las opciones disponibles para realizar el servicio militar en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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