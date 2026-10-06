Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha consolidado un enfoque territorial pensado en proteger y empoderar a las mujeres en la capital. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de la Mujer, esta estrategia se basa en una presencia activa en puntos tan cotidianos y diversos como estaciones de TransMilenio, calles de barrios tradicionales y veredas, donde equipos de la Secretaría se despliegan para compartir información relevante, escuchar las situaciones específicas de cada sector y brindar orientación a quienes necesiten atención.

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El trabajo principal en los espacios públicos y el transporte colectivo apunta a la prevención del acoso y a reconocer las zonas donde las mujeres se sienten especialmente vulnerables. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Acoso Sexual Callejero 2025, realizada por la Veeduría Distrital, 51,6 % de las mujeres encuestadas dijo haber vivido alguna situación de acoso sexual en las calles de Bogotá durante los doce meses previos, lo que evidencia la urgencia de fortalecer acciones directas en estos lugares.

Hasta agosto de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer había llevado a cabo 329 actividades preventivas en territorios priorizados. Estas acciones se han realizado en coordinación con organizaciones de mujeres, comunidades y entidades locales, lo que ha permitido construir enfoques más precisos y adaptados a cada sector de la ciudad.

En los barrios y veredas, la estrategia ‘Mujer Contigo en tu Barrio o Vereda’ tiene la finalidad de acercar la Ruta Única de Atención y los servicios de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Estos espacios no solo permiten informar sobre escenarios de participación, sino que también ofrecen orientación psicosocial o apoyo sociojurídico cuando alguna mujer así lo requiere. En 2026, ya se han desarrollado 507 jornadas de este tipo, acercando los servicios del distrito a comunidades urbanas y rurales.

Las próximas actividades programadas son una muestra concreta del trabajo territorial: el 8 de octubre, a las 2:00 p. m., tendrá lugar una jornada para prevenir el acoso callejero y orientar sobre los canales de atención en la estación de TransMilenio Puente Aranda, así como en otras estaciones como Comuneros, Zona Industrial, CDS Carrera 32 y Pradera. Además, el 22 de octubre, a las 9:30 a. m., se realizará una jornada y feria de servicios en Villa Andrea junto a la mesa de entornos escolares y la comunidad indígena Misak.

De esta forma, las mujeres encuentran opciones de información y apoyo en los lugares donde transitan y viven. Sus experiencias sirven también para que las entidades determinen las acciones más adecuadas de prevención en cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones de prevención del acoso sexual callejero implementadas en Bogotá según la Secretaría Distrital de la Mujer?

Según información de la Secretaría Distrital de la Mujer, las acciones de prevención incluyen jornadas informativas y de orientación en estaciones de TransMilenio y espacios públicos, en colaboración con organizaciones locales y comunidades, para identificar las zonas inseguras y acercar los servicios de atención a las mujeres que lo necesiten.

¿Qué servicios ofrece la estrategia ‘Mujer Contigo en tu Barrio o Vereda’ para mujeres en Bogotá?

La iniciativa ‘Mujer Contigo en tu Barrio o Vereda’ acerca la Ruta Única de Atención, los servicios de las Casas de Igualdad de Oportunidades y espacios de participación ciudadana, brindando orientación psicosocial o sociojurídica cuando las mujeres lo requieren, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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