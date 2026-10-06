Por: Portal Bogotá

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La comunidad de Arboleda Santa Teresita, en Bogotá, vivió una jornada especial gracias a la llegada de la Caja de Vivienda Popular (CVP), liderando la Gran Feria Interinstitucional. De acuerdo con información oficial citada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este evento reunió a más de 17 entidades que ofrecieron orientación y acompañamiento a las familias residentes, reafirmando el valor de la unión y el apoyo institucional en la consolidación de nuevos hogares.

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De acuerdo con la CVP, la feria se convirtió en un espacio donde la música, el baile y los juegos se conjugaron con la entrega de servicios clave para la comunidad. Sin embargo, el mayor valor de la jornada fue la participación activa de los propios habitantes de Santa Teresita, quienes han llegado al sector para iniciar una nueva vida y trabajan diariamente por construir un sentido de pertenencia y bienestar colectivo.

La historia de don Bebeto, proveniente del Bajo Baudó en Pizarro, Chocó, es uno de los reflejos más palpables de la transformación que vive el barrio. Ahora residente de Arboleda Santa Teresita, hace parte del comité de seguridad y se esfuerza por cuidar la tranquilidad de sus vecinos y vecinas. Su testimonio, citado por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, resalta la importancia de convivir en paz y construir comunidad desde la colaboración: “La comunidad está feliz, que este tipo de ferias y de encuentros demuestra que la comunidad puede vivir en paz y podemos ser mejores seres humanos trabajando juntos porque la convivencia es lo que importa en este momento acá en Santa Teresita”.

Jenny, otra habitante de este sector y administradora local, destacó la relevancia de acercar servicios públicos como el sistema de transporte TransMilenio, educación, salud y trámites de Hacienda. Según sus palabras, la comunidad “está muy feliz y agradecida”, ya que estos servicios fortalecen la participación e integran a más familias en el proceso de construir su barrio.

Angélica Alonso Dueñas, directora de Reasentamientos de la CVP, enfatizó el compromiso institucional de acompañar todas las etapas de la transición hacia la vivienda propia, invitando a las familias beneficiarias a expresar sus necesidades para recibir apoyo continuo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofreció la Gran Feria Interinstitucional en Arboleda Santa Teresita?

Durante la Gran Feria Interinstitucional, de acuerdo con la información de la Caja de Vivienda Popular, las familias de Arboleda Santa Teresita recibieron orientación y acompañamiento de más de 17 entidades. Entre los servicios destacados estuvieron el acceso a información sobre el sistema de transporte TransMilenio, cupos escolares, salud para adultos y trámites de Hacienda, consolidando así una oferta integral que busca mejorar la calidad de vida de los residentes.

¿Cómo contribuyó la Caja de Vivienda Popular al proceso de integración comunitaria en Santa Teresita?

La Caja de Vivienda Popular (CVP) desempeñó un papel central en el acompañamiento a las familias, facilitando espacios de encuentro y apoyo. Según explicó Angélica Alonso Dueñas, directora de Reasentamientos, la entidad se comprometió a garantizar que los beneficiarios de vivienda pudieran tener la mejor transición posible, manteniéndose abiertos a escuchar y atender sus necesidades durante la adaptación al nuevo entorno.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.