Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que ya ha quedado conformada la fiduciaria que se encargará de la administración del denominado “Fondo Milagro”, creado con el propósito exclusivo de responder a la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente del país. De acuerdo con Restrepo, la disposición de recursos comenzaría desde el 7 de octubre, permitiendo así ofrecer una respuesta inmediata a las comunidades más afectadas. Inicialmente, el Fondo contará con un billón de pesos colombianos (COP), en una primera asignación para enfrentar las múltiples afectaciones ocasionadas por este desastre natural, según información oficial citada en el encuentro regional para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

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La constitución del Fondo Milagro está sustentada en el decreto 1379, por medio del cual se define su objetivo central: solventar la crisis generada y evitar la extensión de los daños producidos por el sismo. El fondo fue establecido como patrimonio autónomo, lo que hace necesaria la intervención de una fiduciaria para su administración especializada. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, los recursos serán entregados a una fiduciaria pública, escogida a criterio del gobierno, que tendrá la responsabilidad de manejar estos dineros en función de la destinación fijada por decreto.

La gerencia del Fondo Milagro estará a cargo del empresario Jaime Uribe Tamayo, una designación del presidente De la Espriella, oficializada el 21 de agosto. Además, se anticipa que en el consejo de ministros realizado en Bogotá se entreguen detalles adicionales sobre la operatividad del fondo. Según fuentes gubernamentales citadas, se proyecta que para noviembre el Fondo cuente con cerca de cuatro billones de pesos, si prospera la iniciativa legislativa presentada el 29 de septiembre por el Ministerio de Hacienda para modificar el presupuesto de 2026. Este proyecto plantea asignar 2,7 billones de pesos adicionales al Fondo Milagro y trasladar 1,2 billones para atender otros compromisos, como la deuda con la empresa Air-e.

Desde septiembre, el gobierno implementó 11 decretos destinados a trazar la ruta frente a la emergencia, diversificando las fuentes para alimentar el fondo: incluyen partidas del Presupuesto General de la Nación, cooperación internacional y nacional, donaciones públicas y privadas y acceso a operaciones de crédito público. “Entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja. Y, sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro”, expresó De la Espriella sobre el proceso administrativo detrás de la puesta en marcha de esta herramienta de emergencia.

De acuerdo con Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en esta primera etapa se priorizarán 627 mil millones de pesos en acciones como demolición, remoción de escombros y evaluación de necesidades, para determinar el alcance real de las afectaciones antes de desembolsar nuevos recursos. El siguiente paso será formalizar la fiduciaria y firmar los contratos para asegurar que los fondos lleguen efectivamente a las zonas más necesitadas, en coordinación con los gobiernos locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el Fondo Milagro para atender la emergencia tras el terremoto de 2026?

El Fondo Milagro fue diseñado como un patrimonio autónomo y será administrado por una fiduciaria pública, con recursos iniciales de un billón de pesos, según confirmó el vicepresidente Restrepo. Su objetivo principal, descrito en el decreto 1379, es concentrar esfuerzos y recursos para prevenir la expansión de los daños del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Las acciones prioritarias incluyen la demolición de estructuras inestables, la remoción de escombros y una evaluación completa de necesidades en las regiones afectadas. El fondo contará con financiación del presupuesto nacional, cooperación internacional, donaciones y operaciones de crédito. Posteriormente, con la aprobación legislativa, podrá incrementar sus recursos para responder a las demandas de la emergencia.

¿Qué significa una fiduciaria y por qué el Fondo Milagro requiere una para su administración?

Una fiduciaria es una entidad encargada de administrar bienes o recursos que constituyen un patrimonio autónomo, es decir, separado de los activos habituales del Estado, con objetivos específicos. En el caso del Fondo Milagro, el uso de una fiduciaria es esencial porque permite una gestión más ágil, trasparente y orientada exclusivamente a atender la emergencia provocada por el terremoto. Así, los desembolsos pueden dirigirse de manera directa a los fines estipulados: atención de urgencias, reconstrucción y mitigación de los efectos del desastre.

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