Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Bogotá se prepara para conmemorar uno de los hitos culturales más importantes de su historia reciente: los 30 años de Rock al Parque. Este festival, considerado por muchos como uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina, ha evolucionado de ser una serie de conciertos a convertirse en un espacio ineludible de encuentro, diversidad y expresión para la ciudad y sus habitantes. De acuerdo con la información emitida por el Canal Capital, el canal oficial de los Festivales al Parque, durante este fin de semana los diferentes ritmos como el metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo son protagonistas en una celebración que trasciende generaciones.

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Un aspecto clave de esta edición histórica es la transmisión en vivo y en directo, tanto por televisión como en plataformas digitales de Canal Capital, hecho que permite que personas de todo el país participen de la experiencia cultural, incluso a distancia. Héctor Mora, periodista y curador del festival, resalta la singularidad de la alianza entre Canal Capital y Rock al Parque, afirmando que "pocos canales públicos en el mundo logran una alianza así de fuerte con los eventos de su ciudad para llevar al televidente directo al lugar de los hechos". Por su parte, Tatiana Duplat, historiadora y autora del libro ‘Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena’, resalta el papel de los expertos del canal, quienes no solo muestran las presentaciones, sino que aportan contexto a través de entrevistas y una visión amplia de la escena local y distrital.

La transmisión está bajo la dirección de Edgar Mayorga, quien lidera un equipo de casi 100 personas, entre técnicos, productores y presentadores. Entre ellos, Danny Galvis y Andrés Salazar, este último conocido por su programa ‘La Nevera Sonora’, se encargarán de brindar, en palabras del propio Salazar, una cobertura "completa, cercana, humana y por supuesto, muy rockera", y de relatar al público los detalles que hacen de este festival un evento especial.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), organizador de Rock al Parque, anunció la presencia en el escenario de 60 agrupaciones, entre las que se destacan 34 internacionales provenientes de Europa, América y Asia. Figuras como Mon Laferte, Editors, Apocalyptica y Rata Blanca sobresalen en una lista que incluye desde leyendas del heavy metal hasta propuestas del punk y el indie. Además, la cuota nacional será representada por artistas como Esteman, I.R.A y Nadie, mientras que 26 agrupaciones locales mostrarán la diversidad y vigencia del rock bogotano.

Entre las novedades más llamativas está la participación de varias bandas que debutan no solo en Rock al Parque, sino en Colombia. Nombres de gran peso como Stratovarius, Between the Buried and Me, Burning Witches, Triptykon, Rata Blanca, Bandalos Chinos, Ratones Paranoicos, Claudio Narea y Porter se suman al cartel, ampliando el horizonte musical del festival y consolidando su carácter innovador y abierto a nuevas generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las bandas internacionales más destacadas que participan por primera vez en Rock al Parque?

Entre las agrupaciones internacionales que se presentan por primera vez en Rock al Parque, según Idartes y los organizadores del festival, figuran Stratovarius de Finlandia, Between the Buried and Me de Estados Unidos, Burning Witches de Suiza, Triptykon, Hellbutcher y Rata Blanca de Argentina. También debutan Bandalos Chinos, Ratones Paranoicos, Porter, Las Fokin Biches, Claudio Narea de Chile y la banda española Alcalá Norte, entre otras, enriqueciendo la diversidad musical y celebrando la apertura del evento a nuevas propuestas.

¿Cuántos artistas y agrupaciones participarán en Rock al Parque 2024 según Idartes?

De acuerdo con la información de Idartes, en Rock al Parque participarán un total de 60 agrupaciones y artistas en escena. La programación incluye 34 propuestas internacionales, tres proyectos nacionales destacados y 26 agrupaciones distritales, lo que permite una visión completa y diversa de la evolución del rock en Bogotá y su proyección a nivel internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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