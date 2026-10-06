Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Hacienda Las Margaritas, reconocida como Bien de Interés Cultural de Bogotá, inicia una transformación significativa con obras que buscan reforzar su estructura, adaptar su funcionalidad y recuperar los espacios libres que la rodean. El propósito central es convertir este emblemático lugar en la nueva Casa de la Cultura de la localidad de Kennedy, en el occidente de la ciudad, lo que marca el inicio de una etapa de revitalización para la comunidad local.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, las obras de intervención están a cargo de la constructora Colpatria, actual propietaria del predio. El proyecto incluye el reforzamiento estructural de las edificaciones, la adecuación de los espacios para su funcionamiento como centro cultural, y la recuperación de las áreas abiertas para configurar un parque al servicio de la ciudad. Se prevé que el tiempo estipulado para la ejecución de estas intervenciones sea de 18 meses, plazo en el que se consolidarán los cambios diseñados para este lugar de alto valor patrimonial.

Un aspecto clave del proceso, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, es el acompañamiento participativo que involucra a residentes y organizaciones locales. El objetivo es determinar las necesidades actuales y definir de forma colectiva los nuevos usos que se le dará a la hacienda, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con calle 51 sur. Esta participación busca garantizar que la restauración responda a los intereses y expectativas de la comunidad, permitiendo que la Casa de la Cultura se consolide como un verdadero punto de encuentro para las artes y la creatividad en Kennedy.

La recuperación trasciende la simple restauración física, ya que contempla la puesta en valor de cuatro edificaciones principales del conjunto patrimonial: la casa principal, de un solo piso y construida a finales del siglo XVIII con muros de adobe y estructura de madera, que representa la vivienda rural típica de la Sabana; una ampliación de tres pisos que responde a los cambios urbanos experimentados hasta mediados del siglo XX; la antigua zona de trabajo y depósito de herramientas; y las caballerizas, que funcionaban como espacios de servicio.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, destacó que la recuperación de la hacienda simboliza un anhelo largamente sentido por la comunidad. Según sus palabras, después de más de cuatro décadas de cierre, la restauración de este bien patrimonial será posible gracias al esfuerzo conjunto de la constructora y la administración distrital, permitiendo que el sector artístico y cultural de Kennedy cuente con un nuevo espacio que fomente la libertad creativa y los derechos culturales.

La Hacienda Las Margaritas se erige hoy sobre la Avenida Cali, frente al Parque Gilma Jiménez y junto al Colegio Jaime Hernando Garzón Forero. Originalmente, la zona era reconocida por su fertilidad, con áreas susceptibles a inundaciones adecuadas para la agricultura y la ganadería, lo que conecta esta recuperación con la memoria histórica del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la restauración de la Hacienda Las Margaritas en Kennedy?

La restauración de la Hacienda Las Margaritas se desarrolla según lo informado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en colaboración con la constructora Colpatria. El proceso abarca reforzamiento estructural, adecuación funcional y la creación de un parque, con un periodo estimado de 18 meses para su finalización. Además, incluye la participación activa de la comunidad para definir los nuevos usos y funciones de este espacio patrimonial.

¿Qué elementos arquitectónicos y históricos se conservan en la Hacienda Las Margaritas?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la restauración protege cuatro edificaciones: la casa principal del siglo XVIII, una ampliación urbana de tres pisos, la zona de trabajo y depósito, y las caballerizas. Estos elementos reflejan la evolución arquitectónica del lugar y sus orígenes rurales, caracterizados por muros de adobe, estructuras de madera y cubiertas de teja típicas de las antiguas haciendas de la Sabana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z