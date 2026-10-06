Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 7 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Cota, en Cundinamarca, afrontan cortes programados en el suministro de energía. Según información publicada por Enel Colombia y recogida por Bogotá.gov.co, estas suspensiones del servicio eléctrico responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución. La medida impacta específicamente diferentes zonas de la capital y de la región aledaña, lo que obliga a muchos ciudadanos a reorganizar sus rutinas y tomar precauciones adicionales para evitar inconvenientes.

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En cuanto a los sectores afectados en Bogotá, se reportan cortes en varias localidades. En Bosa, el barrio Betania permanecerá sin luz de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. Por otro lado, la localidad de Chapinero tendrá cortes en tres barrios: El Nogal, Chicó Norte y El Chicó, todos con suspensión del servicio entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Kennedy tampoco estará exenta; en el sector de Patio Bonito II la electricidad será interrumpida desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La localidad de Usaquén registrará afectaciones en los barrios El Verbenal y San Antonio Noroccidental, ambos desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Asimismo, en Usme, el barrio La Regadera experimentará cortes desde las 9:30 a. m. hasta las 5:15 p. m. En el municipio de Cota, en la vereda Siberia, la interrupción será prolongada, iniciando a las 9:00 a. m. y extendiéndose hasta las 8:00 p. m.

Enel Colombia, responsable de estas labores de mantenimiento, recomienda a la ciudadanía tomar precauciones durante los cortes programados. Entre las sugerencias clave están desconectar los electrodomésticos para evitar daños por intermitencias, planificar las actividades del día conforme los horarios de intervención y procurar no abrir la nevera constantemente, con el objetivo de conservar los alimentos en buen estado. Además, en algunos casos será necesaria la entrada del personal técnico a conjuntos, edificios u oficinas. Si bien es importante permitir su ingreso para agilizar los trabajos, la empresa recuerda verificar la identidad de los trabajadores llamando al número oficial (601 5 115 115) para Bogotá y Cundinamarca, como medida preventiva en el ámbito de la seguridad.

Estos cortes de energía forman parte de un plan de intervenciones que buscan fortalecer el servicio eléctrico en la ciudad y la región, afectando temporalmente la rutina de los usuarios pero con el objetivo de alcanzar una red más estable y robusta en el futuro próximo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz este 7 de octubre?

De acuerdo con Enel Colombia y Bogotá.gov.co, los barrios afectados en Bogotá son Betania, El Nogal, Chicó Norte, El Chicó, Patio Bonito II, El Verbenal, San Antonio Noroccidental y La Regadera, distribuidos en las localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy, Usaquén y Usme.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar electrodomésticos para prevenir daños, organizar las actividades según los horarios de intervención y mantener la nevera cerrada para conservar alimentos. Asimismo, sugiere autorizar el ingreso del personal técnico, validando previamente su identidad llamando al número oficial de la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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