Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha puesto en marcha una invitación abierta a toda la ciudadanía para explorar las intervenciones artísticas del Museo Abierto de Bogotá, ubicadas en la localidad de Suba. De acuerdo con la información oficial de Idartes, la experiencia estará disponible mediante recorridos guiados tanto en bicicleta como a pie, programados para iniciar el 10 de octubre de 2026. La iniciativa forma parte de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, y tiene como objetivo principal acercar a las personas a la riqueza cultural y artística de la capital, promoviendo la apropiación del espacio público a través del arte.

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Los recorridos permitirán apreciar de cerca las obras creadas por los ganadores de la convocatoria del Museo Abierto de Bogotá en Suba para el año 2026, así como los lugares específicos donde estas intervenciones tomaron forma. El itinerario incluye tres puntos principales: La Campiña, ubicada en la carrera 97 con calle 146D; El Mirador, sobre la calle 146B entre carreras 89 y 86; y el Puente de la Vida, situado en la calle 145 con avenida Suba. Cada una de estas locaciones ha sido intervenida por artistas que, según Idartes, han plasmado visiones que dialogan con la cotidianidad y la identidad del entorno subano.

Durante las rutas, se brindará información detallada sobre cada intervención, permitiendo conocer el trasfondo creativo y el proceso de materialización de las obras. Esto ofrece a los asistentes la oportunidad de conectar con expresiones artísticas contemporáneas, valorando la diversidad de propuestas y la relevancia de estos proyectos en el espacio urbano. Asimismo, Idartes recalca que todas las actividades son de acceso gratuito y abiertas para cualquier persona interesada en descubrir el patrimonio artístico de la ciudad.

Para quienes decidan participar en los recorridos en bicicleta, la recomendación es contar con elementos de seguridad como casco y verificar que la bicicleta se encuentre en condiciones adecuadas. Además, se sugiere llevar hidratación, utilizar protector solar y portar elementos de protección contra la lluvia, garantizando así una experiencia segura y cómoda para disfrutar de la jornada artística en Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las obras más destacadas del Museo Abierto de Bogotá en Suba?

Según información de Idartes, las obras más relevantes para el recorrido son las que se encuentran en La Campiña (carrera 97 con calle 146D), El Mirador (calle 146B entre carreras 89 y 86) y el Puente de la Vida (calle 145 con avenida Suba). Las intervenciones en estos puntos reflejan procesos de creación ligados tanto al contexto local como a la visión de los artistas ganadores de la convocatoria 2026, destacándose por su relación con el entorno y el espacio público de Suba.

¿Qué recomendaciones de seguridad se deben tener para los recorridos artísticos en bicicleta y a pie?

De acuerdo con Idartes, quienes participen en los recorridos en bicicleta deben asegurarse de portar casco y que la bicicleta esté en buen estado. También se aconseja llevar hidratación, aplicar protector solar y contar con protección para la lluvia. Estas medidas buscan garantizar seguridad y bienestar a quienes disfrutan de la actividad cultural en Suba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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