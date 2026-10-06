Por: El Espectador

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Durante esta semana de receso, las bibliotecas públicas de Bogotá se convierten en espacios vibrantes de aprendizaje y creatividad gracias a la programación especial de BiblioVacaciones. Según información de la Secretaría de Cultura, desde este martes hasta el domingo 11 de octubre, el programa BibloRed ofrece una amplia gama de actividades gratuitas para niños. La propuesta central gira en torno a la relación entre poesía y ciencia, integrando talleres, laboratorios y experiencias aptas para diferentes edades, en las que se mezclan la creación artística y el descubrimiento científico.

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De acuerdo con la agenda, niños y adolescentes pueden explorar diversos saberes a través de propuestas como la creación de videojuegos inspirados en la biodiversidad de Tunjuelito, laboratorios que replican las habilidades únicas de los seres vivos y experimentos en los que se combinan palabras y fenómenos naturales. Entre las actividades destacadas se encuentra ‘Crea tu propia aventura’, prevista para este martes a las 3:00 p. m. en la Sala LabCo de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – Tunal, que invita al público a diseñar un juego de plataformas. Paralelamente, en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, niñas y niños de 6 a 12 años se sumergen en la poesía mediante sonidos y ritmos con la experiencia ‘Cazadores de versos’.

El miércoles, la programación continúa con actividades como ‘Ruidos que se hacen palabras’, en la Biblioteca Pública La Peña, donde los participantes trabajan con músicas, ritmos y silencios para transformar lo sonoro en expresión escrita y objetos. Ese día, en la Sala LabCo Tintal, los más pequeños imaginarán y construirán criaturas para sobrevivir en distintos entornos, y por la tarde las familias tendrán oportunidad de crear composiciones naturales en la Biblioteca Pública El Parque, seguidas de una sesión experimental de poesía y ciencia en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas.

La exploración tecnológica es clave en la agenda, con el ‘Laboratorio de biomáquinas’ el jueves en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, donde se utilizan herramientas como programación, inteligencia artificial, Arduino y electrónica para replicar habilidades biológicas. El viernes, adolescentes construirán cohetes reciclados en ‘Versos en órbita’, relacionando poesía y preguntas científicas sobre el vuelo, mientras que la Biblioteca Pública Escolar La Marichuela se orienta a la primera infancia con experiencias sensoriales y lúdicas. Finalmente, el sábado 10 de octubre, ‘Mamarracho poético’ invita a los niños en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella a crear historias a partir de versos, garabatos e imágenes.

La información sobre la programación fue confirmada por la Secretaría de Cultura y BibloRed.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de BiblioVacaciones en las bibliotecas públicas de Bogotá?

BiblioVacaciones ofrece talleres como la creación de videojuegos, laboratorios de biomáquinas con tecnología y poesía, experimentos sonoros, construcción de cohetes con preguntas sobre el vuelo y sesiones de lectura y juegos sensoriales para la primera infancia. Todas las actividades están diseñadas para desarrollar creatividad, pensamiento científico y expresión artística en niños y adolescentes.

¿Qué relación propone la programación entre la poesía y la ciencia durante BiblioVacaciones?

La agenda integra poesía y ciencia a través de actividades que exploran cómo el arte y la tecnología pueden crear nuevas formas de expresión y descubrimiento. Los participantes experimentan con versos, sonidos, objetos, fenómenos naturales y herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, mostrando que ambas disciplinas pueden complementarse y enriquecer el aprendizaje infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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