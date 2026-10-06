Por: Portal Bogotá

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La próxima edición del festival Rock al Parque en Bogotá marca un hito sin precedentes para los amantes de la música. Según la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la ciudad se prepara para tres intensas jornadas de celebración por los 30 años de este encuentro musical en el parque Simón Bolívar. Miles de asistentes ya organizan sus prendas y accesorios para vivir una experiencia diversa, en la que convergen varias culturas urbanas y estilos ligados al rock, metal y otras tendencias.

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De acuerdo con la programación oficial, serán más de 80 agrupaciones y artistas los que subirán en esta edición a los cuatro escenarios que se dispondrán por primera vez: Plaza, Bio by Vans, ECO y BBC. Las agrupaciones incluirán representantes distritales, nacionales e internacionales, lo que convierte a Rock al Parque 2026 en una cita imperdible para los seguidores de distintos géneros. El acceso al festival será completamente gratuito, aunque únicamente podrán ingresar personas mayores de 14 años, medida que se controlará en los puntos de ingreso, según advirtieron los organizadores.

Las recomendaciones claves para los asistentes giran en torno a la comodidad y la convivencia pacífica entre comunidades musicales diversas. Las sugerencias sobre vestimenta brindadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá permiten identificar las preferencias de cada tribu urbana: quienes siguen el metal, hardcore o punk suelen optar por botas de combate sin punta de acero, chaquetas de cuero y chalecos con parches y taches. Por otro lado, los fanáticos del ska, reggae o funk prefieren prendas holgadas, calzado cómodo y una gama de accesorios llamativos y prácticos para largas jornadas. El estilo indie y el rock alternativo prioriza gabardinas, chaquetas retro y estampados creativos que se adapten a las condiciones del clima bogotano.

El clima en Bogotá sigue siendo uno de los factores más impredecibles para quienes asisten al festival. Por ello, la recomendación principal es vestirse por capas, usando ropa ligera para las horas de sol y abrigos apropiados para el descenso de la temperatura al caer la noche. Es fundamental llevar protección solar y una chaqueta impermeable, evitando elementos no permitidos como sombrillas con punta o carpas, que están restringidos en el ingreso. Todas estas observaciones aparecen en la guía publicada en el sitio web oficial de Bogotá, así como en las redes sociales institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ropa se recomienda usar en Rock al Parque Bogotá 2026?

La Alcaldía Mayor de Bogotá sugiere elegir prendas acordes al estilo musical que más disfrute usted, priorizando comodidad, versatilidad y protección ante el clima variable. Se recomienda utilizar ropa por capas, chalecos, botas sin punta de acero y accesorios ligeros, además de portar siempre protección solar y una chaqueta impermeable.

¿Cuáles son los elementos que no puede ingresar a Rock al Parque 2026?

De acuerdo con la información oficial, está prohibido llevar botas con punta de acero, correas, instrumentos musicales, sombrillas con punta, carpas y tiendas de campaña, entre otros elementos. La restricción busca garantizar la seguridad de todos los asistentes durante los tres días del evento musical en el parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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