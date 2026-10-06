Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Durante el primer trimestre de 2026, el relleno sanitario de Doña Juana recibió aproximadamente 608.000 toneladas de residuos, lo que equivale a más de 6.700 toneladas por día en promedio. Según datos aportados en el texto, esta cifra evidencia la urgencia de avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible y menos dependiente del simple enterramiento. Este deseo de transformación no es nuevo para los habitantes cercanos al relleno; desde 1997, tras el desastre ambiental ocasionado por un deslizamiento masivo de basuras, la comunidad ha manifestado la importancia de replantear cómo se gestionan los residuos en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a esta problemática, el marco tarifario del servicio público de aseo ha introducido nuevas herramientas orientadas a modernizar y hacer sostenible este servicio en la ciudad. La Resolución CRA 1040 de 2026 reconoce el valor del tratamiento de residuos y fortalece el aprovechamiento, permitiendo que materiales reciclables y desechos tratables tengan rutas distintas a la disposición final. Sin embargo, el texto enfatiza que esta regulación, por sí sola, no es suficiente para materializar una transformación: serán las decisiones de la administración distrital las que definan la construcción de nuevas plantas y el establecimiento de rutas selectivas para los residuos.

Bogotá cuenta con una regulación específica que atiende sus particularidades, favoreciendo tanto la labor de las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) como la limpieza de calles y espacios públicos, en beneficio de sus habitantes. Los recicladores desempeñan un papel fundamental en esta transición. Según la Corte Constitucional, en el Auto 2059 de 2025, cualquier cambio en el esquema de aseo debe asegurar la protección de los derechos adquiridos por estos trabajadores, como el acceso al material aprovechable, la remuneración por su labor y una articulación efectiva con el resto de proveedores del servicio público de aseo. Para proteger estas garantías, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) implementó un régimen transitorio mientras se define el modelo definitivo de aseo, bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Un aspecto relevante del cambio es la participación activa del usuario. Quien entregue los residuos separados adecuadamente podrá beneficiarse de tarifas más bajas y exigir servicios de calidad acordes con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Además, cualquier reclamo por deficiencias comprobadas en la prestación del servicio puede traducirse en ajustes tarifarios, haciendo tangible el derecho a un servicio transparente y justo. Bogotá posee ahora la regulación para avanzar hacia una gestión circular de los residuos, aunque el reto será cómo implementar rutas selectivas y sistemas que garanticen la protección de los recicladores y tarifas equitativas para todos.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce la Resolución CRA 1040 de 2026 en la gestión de residuos en Bogotá?

La Resolución CRA 1040 de 2026 reconoce el tratamiento de residuos y fortalece el aprovechamiento, permitiendo que materiales reciclables y residuos susceptibles de tratamiento sigan rutas diferentes a la disposición final. Este cambio busca fomentar una gestión de residuos más moderna y sostenible, aunque implica que las decisiones específicas sobre plantas y rutas selectivas las tome la administración distrital.

¿Cómo garantiza el nuevo esquema de aseo los derechos de los recicladores de oficio en Bogotá?

De acuerdo con el Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, es obligatorio que el nuevo esquema de aseo preserve las acciones afirmativas y derechos ya reconocidos a los recicladores de oficio, como el acceso seguro al material aprovechable, la remuneración adecuada por su actividad y la coordinación con los demás proveedores del servicio público. Además, la CRA expidió un régimen transitorio para asegurar estos derechos mientras se ajusta el esquema definitivo de aseo en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z