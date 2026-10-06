Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Yenifer García, una mujer de 33 años, ha generado inquietud en Bogotá tras revelarse los detalles del dictamen de Medicina Legal. De acuerdo con el informe citado, su fallecimiento está vinculado directamente a una intoxicación ocasionada por la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam, sustancias que fueron suministradas durante la cuarta sesión de un tatuaje en su espalda. Según lo documentado, Yenifer habría manifestado un dolor intenso en el transcurso del procedimiento, lo que llevó al tatuador a solicitar la ayuda de un auxiliar de enfermería con el objetivo de manejar el dolor.

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El testimonio recopilado por Medicina Legal indica que el auxiliar administró ketamina, fentanilo y midazolam. Luego de recibir estas sustancias, García comenzó a experimentar una afectación progresiva, que comprometió tanto su respiración como sus funciones cardiovasculares. Los exámenes toxicológicos efectuados en el marco de la investigación confirmaron la presencia de estas tres sustancias en diferentes muestras tomadas a la víctima. Además, en la sangre se encontraron norketamina y alfahidromidazolam, productos relacionados con el metabolismo de los medicamentos identificados en el proceso.

En el análisis forense, Medicina Legal enfatizó que la administración simultánea de fentanilo, ketamina y midazolam puede producir graves efectos depresores sobre el sistema nervioso central, incluyendo riesgos significativos para la respiración y el funcionamiento cardiaco. La gravedad de estos efectos negativos depende, según explicó la entidad, de variables como la dosis suministrada, la concentración conseguida en el organismo y la vía de administración empleada.

La necropsia realizada no identificó lesiones traumáticas que por sí solas justificaran la muerte de García. Sin embargo, el dictamen sí documentó cambios de coloración en diversas zonas del cuerpo y alteraciones en los pulmones, manifestaciones consistentes con un cuadro de intoxicación aguda. Por el momento, Medicina Legal continúa evaluando la cantidad exacta de cada sustancia administrada, ya que determinar la dosificación se considera clave para aclarar con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Una cuestión relevante resaltada en el dictamen es la revisión de los procedimientos seguidos para el control del dolor, ya que no habrían estado a cargo de personal médico plenamente calificado. Este factor pone en duda la seguridad y legitimidad de la práctica, alertando sobre la importancia de que cualquier intervención de este tipo sea manejada por profesionales autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué puede causar la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam durante un procedimiento?

La administración conjunta de fentanilo, ketamina y midazolam puede provocar efectos depresores severos sobre el sistema nervioso central, lo que puede traducirse en complicaciones que afectan la respiración y el sistema cardiovascular. Según Medicina Legal, la gravedad de este cuadro depende de factores como la dosis, la concentración de las sustancias y la vía de administración.

¿Cómo determina Medicina Legal una intoxicación en casos de muerte tras procedimientos médicos no autorizados?

Medicina Legal establece una intoxicación realizando exámenes toxicológicos que detectan la presencia de sustancias en muestras tomadas al fallecido, así como el análisis de metabolitos específicos en sangre. Además, evalúa las condiciones en que se administraron los medicamentos y verifica si existían signos traumáticos u otros indicios compatibles con intoxicación, como alteraciones en los pulmones o cambios en la coloración del cuerpo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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