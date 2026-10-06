Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para conmemorar tres décadas de uno de sus eventos culturales más emblemáticos: la celebración de los 30 años de Rock al Parque, festival que ha marcado la vida de generaciones y convertido el espacio público en un escenario de encuentro ciudadano. Para este aniversario, Canal Capital, el canal público de la ciudad, ha preparado una transmisión especial que irá más allá de lo meramente musical y podrá ser seguida tanto en televisión como en plataformas digitales y redes sociales. De acuerdo con la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la emisión se realizará el 10, 11 y 12 de octubre de 2026, ampliando la experiencia para quienes no puedan asistir presencialmente al Parque Simón Bolívar, tradicional epicentro del festival.

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El inicio de la programación de Capital será pasado el mediodía, con un despliegue digital liderado por Marie Toto, y a partir de la 1:45 de la tarde en televisión, bajo la conducción de Danny Galvis y Andrés Salazar. Ambos compartirán con la audiencia historias, anécdotas, análisis y entrevistas con los artistas invitados, generando un acercamiento íntimo y contextualizado del ambiente que se vive en Rock al Parque. Gracias a esta cobertura, los seguidores de géneros musicales como metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo tendrán la oportunidad de ser parte de una celebración que ha sido referente de inclusión, diversidad y expresión artística.

Desde sus primeras ediciones, de acuerdo con lo registrado en Rock al Parque, el festival ha probado que lo público y gratuito puede alcanzar altos niveles artísticos y culturales. Sin embargo, la democratización de la experiencia toma una nueva dimensión con la retransmisión en vivo de todos los escenarios —Plaza, Bio y ECO— llegando a los hogares de todo el país. Ese es justamente el valor resaltado por Héctor Mora, periodista y curador del festival, quien sostiene que no es común ver alianzas tan sólidas entre canales públicos y eventos de la ciudad, lo que otorga un sentido de pertenencia único al público bogotano.

Además, la historiadora Tatiana Duplat, autora del libro Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena, destaca que la transmisión de Canal Capital es “de lujo”, ya que involucra expertos presentes en las distintas etapas del festival y ofrece el contexto necesario para comprender la importancia cultural y musical del evento. El equipo de producción, encabezado por Edgar Mayorga, reúne a cerca de 100 personas comprometidas con brindar un homenaje a la altura de la historia de Rock al Parque, mostrando desde distintos frentes la construcción colectiva que lo ha convertido en tradición.

Por su parte, Andrés Salazar enfatiza la importancia de ir más allá de lo evidente: no solo mostrar las bandas sobre el escenario, sino profundizar en la relevancia del festival, quiénes lo hacen posible y el significado para la ciudad. Así, la edición número treinta de Rock al Parque busca ser la más cercana, humana y representativa para la audiencia que acompaña desde casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la transmisión de Canal Capital para Rock al Parque 30 años?

La transmisión que realizará Canal Capital será integral y estará disponible tanto en su señal de televisión como en sus plataformas digitales y redes sociales, permitiendo que personas de todo el país puedan seguir el desarrollo del festival durante el 10, 11 y 12 de octubre de 2026. Desde horas del mediodía, la cobertura digital estará liderada por Marie Toto, y la emisión televisiva iniciará a la 1:45 de la tarde con Danny Galvis y Andrés Salazar, quienes aportarán no solo la presentación de las bandas, sino entrevistas, análisis y contexto, permitiendo ampliar la experiencia más allá de lo musical.

¿Por qué es importante la cobertura de Canal Capital en el aniversario de Rock al Parque?

La cobertura de Canal Capital es fundamental porque contribuye a democratizar el acceso al festival, acercando la experiencia de Rock al Parque a quienes no pueden estar presentes en el Parque Simón Bolívar. Expertos como Héctor Mora y Tatiana Duplat resaltan que esta transmisión permite conocer no solo la música en escena, sino el trasfondo, las voces de los protagonistas y la importancia cultural y social del evento para Bogotá, subrayando el sentido de pertenencia y el valor colectivo que ha caracterizado al festival durante tres décadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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