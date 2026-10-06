Por: CENET

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La capital del país vivió un intenso fin de semana albergando dos de los conciertos más esperados del año. El viernes 2 y sábado 3 de octubre, Bogotá se convirtió en el epicentro musical sumando decenas de miles de asistentes en sus principales escenarios. Destacaron especialmente las dos fechas de la agrupación surcoreana BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con más de 53.000 personas por noche; en simultáneo, el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en el Vive Claro Distrito Cultural reunió a 25.500 fanáticos solo el viernes. De acuerdo con la información oficial, más de 78.500 personas asistieron el viernes por la noche a estos espectáculos, que se desarrollaron con éxito y coordinación ejemplar entre promotores, entidades distritales y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Las presentaciones de BTS contaron con la producción de Páramo Presenta, Live Nation y OCESA Colombia, mientras que Romeo Santos y Prince Royce estuvieron respaldados por Páramo Presenta, MasQLive y OCESA Colombia. Para responder al flujo masivo de público, se implementaron estrategias de seguridad, ajustes en el transporte público y acciones para garantizar la movilidad en la ciudad, lo que demuestra la complejidad logística detrás de este tipo de encuentros.

El efecto de las fechas de BTS trascendió los escenarios. Según el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo, el evento registró una de las participaciones internacionales más altas, con el 18,4 % de las entradas vendidas fuera de Colombia, especialmente en Ecuador, México y Venezuela. Estas compras internacionales ocurrieron cerca de seis meses antes del evento, a diferencia de las adquisiciones nacionales, realizadas alrededor de tres meses antes. El impacto sobre el transporte aéreo fue notorio: la ciudad registró un aumento del 59,3 % en las reservas nacionales de vuelos durante la semana de los conciertos, según el mismo informe.

El impacto económico fue sustancial. El Observatorio de Turismo de Bogotá calculó que solo las dos fechas de BTS movieron más de $99.000 millones en la ciudad, repartidos entre alimentos y bebidas, alojamiento, transporte y compras de recuerdos. La operación implicó la llegada de un equipo técnico de cerca de 500 personas y la generación de más de 6.000 empleos directos e indirectos vinculados a BTS. El concierto de Romeo Santos y Prince Royce también fue relevante en materia laboral, representando cerca de 1.500 empleos.

Para Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, este fin de semana evidencia el posicionamiento de Bogotá en el mapa internacional de conciertos y la capacidad de la ciudad para recibir simultáneamente públicos diversos y artistas de diferentes géneros, respaldada por una industria e institucionalidad robustas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico del concierto de BTS en Bogotá?

El concierto de BTS generó un movimiento superior a los $99.000 millones en Bogotá, de acuerdo con cálculos del Observatorio de Turismo de Bogotá. Estos ingresos provinieron principalmente de compras en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y recuerdos, reflejando el efecto positivo de estos espectáculos en la economía local.

¿Qué medidas de logística y seguridad se implementaron durante los conciertos en Bogotá?

Para los conciertos de BTS, Romeo Santos y Prince Royce, la ciudad adoptó acciones de seguridad, gestionó la movilidad y amplió los horarios del transporte público. Estas medidas, coordinadas entre promotores, autoridades distritales y los escenarios, fueron clave para manejar la afluencia masiva y garantizar el flujo seguro de los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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