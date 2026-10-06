Por: Portal Bogotá

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Durante el próximo puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre, el sistema TransMiCable, que conecta la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, tendrá un cierre temporal y hará ajustes en sus horarios de operación debido a labores de mantenimiento preventivo. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá en el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se recomienda a los usuarios que programen sus viajes con anticipación y revisen las alternativas de movilidad disponibles, teniendo en cuenta las modificaciones en el servicio.

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El TransMiCable es un sistema de transporte que opera mediante cabinas aéreas, facilitando la movilidad de miles de habitantes en la zona sur de la capital. Este sistema, parte integral de la red de TransMilenio, juega un papel fundamental al ofrecer una opción ágil y segura en una zona que históricamente ha presentado retos en materia de transporte público. Por ello, cualquier ajuste en su funcionamiento representa un impacto considerable para los residentes y trabajadores que utilizan este medio a diario.

Según la información oficial, el sábado 10 de octubre el TransMiCable prestará servicio desde las 4:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. El domingo 11 de octubre funcionará entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y el lunes festivo 12 de octubre, el horario será de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y la integridad del sistema mientras se realizan las tareas de mantenimiento preventivo.

Además, TransMilenio, la empresa operadora del sistema, compartió en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) un mensaje a los ciudadanos, recomendando tomar precauciones y agradecer la comprensión ante los inconvenientes. Se enfatiza la importancia de mantenerse a distancia de los puntos de intervención, en donde se llevará a cabo el cierre de cinco metros alrededor de la pilona que será intervenida y se utilizará maquinaria pesada. También se reitera la solicitud de alejar a niños y niñas del área por motivos de seguridad.

Mientras se adelantan estos trabajos, se invita a los usuarios a consultar los canales oficiales y los servicios de TransMilenio que funcionan en la zona, para disponer de opciones alternas de movilidad y así reducir el impacto de la intervención temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué horarios tendrá el cierre temporal de TransMiCable en Ciudad Bolívar?

Según información entregada por la Alcaldía de Bogotá, el TransMiCable operará en horarios modificados durante el puente festivo: el sábado 10 de octubre funcionará de 4:30 a. m. a 7:00 p. m., el domingo 11 de octubre de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y el lunes festivo 12 de octubre de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué recomendaciones de seguridad se deben tener durante el mantenimiento del TransMiCable?

Las autoridades indican que habrá un cierre de cinco metros alrededor de la pilona donde se desarrollarán los trabajos, con presencia de maquinaria pesada. Se enfatiza mantener distancia segura y evitar que niños y niñas se acerquen al lugar, para reducir riesgos durante las labores de mantenimiento preventivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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