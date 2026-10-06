Por: El Espectador

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La convivencia y la seguridad dentro del sistema masivo de transporte TransMilenio vuelven a estar en el centro del debate, después de varios episodios de violencia registrados en estaciones emblemáticas. Diversos hechos recientes, reportados por las autoridades y medios como El Espectador, revelan que la intolerancia está ganando terreno entre usuarios y trabajadores, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan y desarrollan funciones en las troncales todos los días.

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El incidente más reciente tuvo lugar en la estación de la Calle 100. De acuerdo con el informe presentado por El Espectador, durante una labor rutinaria de control, una pareja fue confrontada por una guarda de seguridad privada por infringir las normas del sistema de transporte. La reacción de la pareja fue violenta: agredieron físicamente a la trabajadora, motivo por el cual ambos terminaron capturados en flagrancia y posteriormente entregados a las autoridades correspondientes por el presunto delito de lesiones personales.

A este hecho se suma el episodio ocurrido el 29 de septiembre en la estación de la Universidad Nacional, cuyas imágenes se viralizaron ampliamente en redes sociales y fueron presentadas por el concejal Humberto Amín, del partido Centro Democrático. Allí, la discusión entre dos vendedores informales escaló hasta convertirse en una agresión física grave: un hombre de 41 años usó un arma cortopunzante para atacar a una mujer de 46 años. Según la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de Transporte Masivo Transmilenio de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la víctima recibió atención médica prioritaria y fue remitida a un centro asistencial, mientras que el agresor fue capturado por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía.

Estos hechos, sumados a otros incidentes, exponen una crisis recurrente dentro de TransMilenio, donde la vulnerabilidad del personal operativo y los frecuentes conflictos por la convivencia reflejan la dificultad de garantizar un entorno seguro. Pese a que la Policía Metropolitana reporta 1.540 capturas en flagrancia durante 2026 dentro del sistema por distintos delitos, todavía persiste el desafío de proteger a trabajadores y pasajeros, y de promover la tolerancia como base indispensable para una movilidad segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan tantos actos de intolerancia en TransMilenio?

Los recientes casos de agresión en TransMilenio evidencian una crisis de convivencia, donde la tensión entre usuarios, vendedores informales y personal operativo se traduce en hechos de violencia. Las frecuentes confrontaciones parecen estar relacionadas con la resistencia de algunos ciudadanos a acatar las normas del sistema y la presencia de actividades no permitidas, lo que desencadena respuestas extremas y pone a prueba la seguridad tanto de trabajadores como de los pasajeros, según lo reseñado por El Espectador y autoridades como la Policía Metropolitana.

¿Qué acciones toma TransMilenio ante agresiones a su personal?

De acuerdo con los reportes de TransMilenio y la Policía Metropolitana, ante agresiones como las documentadas, se procede a la atención médica prioritaria de las víctimas y a la captura en flagrancia de los responsables, quienes son entregados a la Fiscalía para el proceso correspondiente por delitos como lesiones personales. Además, estos incidentes suelen ser denunciados públicamente y ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer la protección del personal operativo y mejorar la convivencia en las estaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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