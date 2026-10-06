Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria impulsa acciones dirigidas a cuidar y proteger a los animales de compañía, fomentando una cultura de bienestar y tenencia responsable en la comunidad, según destaca la información publicada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, garantizar el respeto, la protección y el cuidado de perros y gatos es un esfuerzo colectivo entre familias, ciudadanía e instituciones. Bajo esta perspectiva, la entidad ha programado jornadas gratuitas para ofrecer atención médico-veterinaria, esterilización y facilitar la adopción responsable, iniciativas orientadas a prevenir el abandono y el maltrato animal.

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El cronograma de actividades contempla dos días clave. El viernes 9 de octubre está prevista una brigada médico-veterinaria gratuita, a partir de las 8:00 a. m., en la calle 12C # 1-40 del barrio La Concordia, con un máximo de 50 cupos. Durante esta jornada, los asistentes podrán acceder a consulta veterinaria, vacunación canina y felina, y desparasitación. Para participar, se solicita presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, acompañada de un recibo de servicio público reciente de La Candelaria (no mayor a tres meses) de los estratos 1, 2 o 3, y una copia de cada documento por animal que se desee atender.

De 11:00 a. m. a 4:00 p. m. se llevará a cabo una jornada de adopción responsable junto con una feria de emprendimientos en la plazoleta de la Universidad del Rosario, localizada en la calle 12C # 6-25. Allí, las familias interesadas podrán recibir orientación sobre los compromisos que implica la tenencia de mascotas, ya que adoptar supone responsabilizarse por su alimentación, salud, seguridad, socialización y bienestar de forma permanente.

El sábado 10 de octubre, está programada una jornada gratuita de esterilización en la calle 6D # 3-45, barrio Belén, también con un límite de 50 cupos. Para acceder, los responsables deben presentar los mismos documentos anteriormente mencionados. Se exige que los animales lleguen con ayuno mínimo de ocho horas, lleven una cobija y, según corresponda, sean transportados en guacal (gatos) o con bozal o traílla (perros).

Las inscripciones se gestionan por teléfono al 316 159 1775, de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m., con prioridad según disponibilidad de cupos. Según la publicación, estas jornadas forman parte de los esfuerzos del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de La Candelaria, financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, para consolidar una localidad comprometida con el bienestar animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las jornadas veterinarias en La Candelaria?

Para acceder a las jornadas gratuitas de atención veterinaria y esterilización, es necesario presentar fotocopia del documento de identidad del responsable (cédula de ciudadanía, extranjería o pasaporte), un recibo de servicio público de La Candelaria con antigüedad no superior a tres meses y perteneciente a los estratos 1, 2 o 3, y una copia de cada documento por animal a atender. En el caso de esterilización, se solicita también que los animales asistan con ocho horas de ayuno y, según la especie, sean transportados de forma segura.

¿Cómo funciona la adopción responsable de perros y gatos según la Alcaldía de La Candelaria?

La adopción responsable en estas jornadas implica que las familias asuman definitivamente el cuidado del animal de compañía, comprometiéndose a brindarle alimentación, atención en salud, socialización y seguridad durante toda su vida. La Alcaldía resalta que esta decisión debe ser consciente y permanente, promoviendo así la prevención del abandono y el maltrato animal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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