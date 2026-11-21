Por: El Espectador

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Un nuevo momento de tensión y violencia se vivió en el Valle del Cauca. El sector agroindustrial de la caña, representado por Asocaña, denunció a través de sus redes sociales un ataque que sufrieron trabajadores de una finca en Jamundí, donde hombres armados llegaron, intimidaron a las personas y procedieron a incendiar un tractor utilizado en las labores del campo. Este hecho, que tuvo lugar el viernes 20 de noviembre, se suma a una serie de episodios violentos reportados en la zona rural del municipio, según la información brindada por Asocaña.

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De acuerdo con ese gremio, tan solo en el año 2026 ya se han contabilizado 126 hechos violentos dirigidos contra empleados y representantes del sector agroindustrial de la caña por parte de grupos armados. Dentro de esta preocupante estadística, Asocaña hace referencia a eventos como el asesinato de Jordy Alexis Cárdenas, trabajador afiliado al sindicato Sintraicañaduzol, quien fue atacado y ultimado a disparos en noviembre de 2025 mientras se movilizaba en motocicleta en el municipio de Padilla, Cauca. Además, las agresiones han dejado un saldo de cinco personas heridas y siete más secuestradas en el mismo período.

La organización gremial se pronunció de manera tajante al afirmar: "Rechazamos estas acciones que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, generan temor en las comunidades y amenazan la producción de alimentos, así como una actividad de la cual dependen 286.000 familias en el suroccidente colombiano", según declaraciones recogidas en la denuncia. Asocaña realizó una solicitud directa al Gobierno Nacional y a autoridades regionales para que se tomen las medidas necesarias y se coordine con la fuerza pública el restablecimiento de la seguridad en el campo, además de exigir avances en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Si bien desde el sector de la caña reiteran su compromiso con el país y la estabilidad laboral de quienes dependen del agro, el contexto de violencia en el suroccidente, agudizado por la presencia de disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, ha impactado áreas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En ese mismo contexto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó recientemente una operación militar de bombardeo en Dagua contra esos grupos armados; hasta el momento, no se conocen los resultados exactos de dicha operación y tampoco se han emitido pronunciamientos oficiales de autoridades regionales o nacionales sobre el ataque en Jamundí.

¿Qué está pasando con los trabajadores del sector de la caña en Valle del Cauca?

Los trabajadores del sector de la caña en el Valle del Cauca están siendo objeto de amenazas y violencia por parte de grupos armados, lo que ha resultado en asesinatos, hostigamientos, heridos, secuestros y daños a maquinaria agrícola, de acuerdo con las denuncias de Asocaña. Esta situación se enmarca en un clima de inseguridad generalizada en la región suroccidental de Colombia.

¿Quiénes están detrás de los hechos violentos en Jamundí y el suroccidente del país?

Según la información reportada por Asocaña, los hechos violentos en Jamundí y en el suroccidente colombiano han sido atribuidos a grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes tienen presencia y acciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, afectando gravemente la vida y el trabajo de miles de familias campesinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.