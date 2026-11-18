Por: Noticiero 90 minutos

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María Juliana Gonzalias Mosquera, con tan solo 19 años, se ha consolidado como una lideresa destacada en Caloto, Cauca, trabajando incansablemente por la defensa de los derechos humanos, la participación juvenil y la justicia climática. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, su labor ha trascendido los espacios locales y la ha llevado a ser la voz de las mujeres del Pacífico colombiano en escenarios internacionales, como la próxima COP31 en Antalya, Turquía.

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Su historia está marcada por un temprano interés en los procesos sociales y comunitarios. Actualmente estudiante de octavo semestre de Derecho en la Fundación Universitaria de Popayán, María Juliana ha sido activista juvenil en temas de género y medio ambiente. Según sus propias palabras, su inquietud por ayudar a la comunidad nació desde la niñez, momento en el que comprendió que su participación era fundamental para el bienestar de su territorio. En una cita recogida por Noticiero 90 Minutos, María Juliana expresó: “Desde chiquita he sido muy inquieta por todos los procesos sociales. Amo el bienestar de nuestras comunidades y entonces, en este orden de ideas, pues me ha interesado participar siempre en espacios de decisión”.

Su recorrido ha incluido espacios como la personería estudiantil, la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes de Caloto, y la representación nacional en el Grupo Asesor Mundial de Niñas Líderes de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). No obstante, el año 2024 marcó un nuevo capítulo en su trayectoria al integrarse a la Red de Mujeres por la Justicia Climática, a través de la Juntanza Climática Feminista. Este proceso fortaleció sus conocimientos y su convicción acerca de la importancia de visibilizar las propuestas e iniciativas lideradas por mujeres frente al cambio climático en el Pacífico colombiano.

María Juliana concibe el liderazgo como una herramienta colectiva, más allá de la representación individual, orientada a abrir puertas a quienes históricamente no han podido participar en la toma de decisiones. Para ella, la COP31 es una oportunidad invaluable para mostrar cómo las comunidades del Pacífico colombiano no solo enfrentan los efectos del cambio climático, sino que resisten y transforman su entorno a través de iniciativas como huertas de agrotecnología y el rescate del saber ancestral que contribuye a la soberanía alimentaria. “Tenemos unas huertas de agrotecnología en Nariño y en Buenaventura; por medio de estas prácticas estamos rescatando el saber de nuestras ancestras y encontrando nuevas formas de cultivar para nuestra soberanía alimentaria”, señaló.

Para los jóvenes interesados en seguir este camino, María Juliana recomienda iniciar con pequeñas acciones y nunca perder la fe en el trabajo colectivo. Su mensaje, consignado por Noticiero 90 Minutos, insiste en que el cambio comienza desde lo cotidiano y que siempre es válido soñar con transformar las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es María Juliana Gonzalias Mosquera y cuál es su papel en la COP31?

María Juliana Gonzalias Mosquera es una joven lideresa oriunda de Caloto, Cauca, activista por los derechos humanos y la justicia climática. Será representante de las mujeres del Pacífico colombiano en la COP31, en Antalya, Turquía, donde llevará las experiencias y propuestas de su comunidad frente a la crisis climática, como destacó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es la Juntanza Climática Feminista y cómo ha impactado el liderazgo juvenil?

La Juntanza Climática Feminista es un proceso de articulación dentro de la Red de Mujeres por la Justicia Climática, que ha permitido a jóvenes activistas, como María Juliana, fortalecer sus conocimientos y dar visibilidad a las iniciativas femeninas en torno al cambio climático en el Pacífico colombiano, según lo informó Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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